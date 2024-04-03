По меньшей мере, 29 человек погибли в результате пожара в центре Стамбула. Ещё один пострадавший находится..

Пожар при ремонте в ночном клубе в центре Стамбула: 29 погибших

По меньшей мере, 29 человек погибли в результате пожара в центре Стамбула. Ещё один пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.

Огонь вспыхнул в дневное время во время ремонтных работ в ночном клубе «Маскарад».

Клуб находится в европейской части крупнейшего города Турции и занимает нижний и подвальный этажи 16-этажного здания. На время Рамадана его на месяц закрыли на ремонт.

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Предположительно, все погибшие – участники ремонтных работ. Некоторые скончались уже в больнице.

По делу о пожаре начали расследование. Задержали шестерых человек, включая управляющего клубом и человека, руководящего ремонтом.

[Экрем Имамоглу, мэр Стамбула]:

«Отсюда в местный муниципалитет не поступало никакой заявки на ремонт или строительство, и поскольку клуб расположен на два этажа ниже уровня земли, ремонтных работ не было видно».

Пожар погасили, но соседние здания пока остались без газа и электричества.

Ночной клуб «Маскарад» может вмещать до 4000 человек. Здесь несколько раз в неделю проводили концерты и вечеринки.

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