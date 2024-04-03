fb pixel
Телеканал NTD

Пожар при ремонте в ночном клубе в центре Стамбула: 29 погибших

Пожар при ремонте в ночном клубе в центре Стамбула: 29 погибших

По меньшей мере, 29 человек погибли в результате пожара в центре Стамбула. Ещё один пострадавший находится..

Дата загрузки: 2024-04-03

Пожар при ремонте в ночном клубе в центре Стамбула: 29 погибших

По меньшей мере, 29 человек погибли в результате пожара в центре Стамбула. Ещё один пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.

Огонь вспыхнул в дневное время во время ремонтных работ в ночном клубе «Маскарад».

Клуб находится в европейской части крупнейшего города Турции и занимает нижний и подвальный этажи 16-этажного здания. На время Рамадана его на месяц закрыли на ремонт.

Предположительно, все погибшие – участники ремонтных работ. Некоторые скончались уже в больнице.

По делу о пожаре начали расследование. Задержали шестерых человек, включая управляющего клубом и человека, руководящего ремонтом.

[Экрем Имамоглу, мэр Стамбула]:
«Отсюда в местный муниципалитет не поступало никакой заявки на ремонт или строительство, и поскольку клуб расположен на два этажа ниже уровня земли, ремонтных работ не было видно».

Пожар погасили, но соседние здания пока остались без газа и электричества.

Ночной клуб «Маскарад» может вмещать до 4000 человек. Здесь несколько раз в неделю проводили концерты и вечеринки.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...