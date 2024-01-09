Австралийский шеф-повар создал торт, полезный для мозга

Этот торт выглядит аппетитно. На вкус тоже приятен. Но у него есть секрет. Из некоторых ингредиентов..

[Кристофер Те, шеф-повар]:

«Шпинат, куркума, тыква и свёкла».

Этот торт выглядит аппетитно. На вкус тоже приятен. Но у него есть секрет. Из некоторых ингредиентов вполне можно приготовить витаминный салат.

Рецепт торта разработал шеф-повар из Сиднея Кристофер Те. Найти правильный баланс вкусов оказалось непросто.

[Кристофер Те, шеф-повар]:

«Когда я приготовил первый вариант торта, он по вкусу напоминал карри».

По мнению экспертов, такой торт полезен для мозга. Выбрать правильные продукты помогли специалисты в области здравоохранения из Университета Нового Южного Уэльса.

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[Йоханнес Ле Кутр, эксперт по продуктам питания и здоровью]:

«В пищевых ингредиентах есть вещества, которые оказывают мощное воздействие на укрепление здоровья».

Свёкла улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов и защищает от старческого слабоумия. Оливковое масло предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Мёд обладает противовоспалительными, бактерицидными и противовирусными свойствами. Черника и куркума усиливают приток кислорода к жизненно важным органам.

[Йоханнес Ле Кутр, эксперт по продуктам питания и здоровью]:

«В последние 30 лет люди всё больше узнают об эффективных продуктах питания».

Кулинарное творение назвали «Незабываемым тортом». Его сделали в честь 70-летия благотворительной организации «Питание на колёсах». Она бесплатно доставляет продукты пожилым людям.

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