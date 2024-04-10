На гидроэлектростанции на севере Италии прогремел взрыв. Инцидент произошёл в подземной части сооружения на плотине озера..

Взрыв на ГЭС в Италии: есть погибшие

На гидроэлектростанции на севере Италии прогремел взрыв. Инцидент произошёл в подземной части сооружения на плотине озера Сувиана в Барги. Это одно из трёх искусственных озёр, питающих электростанцию.

Сообщается о троих погибших. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести, ведётся поисково-спасательная операция. Троих доставили в больницу с серьёзными ожогами.

Как сообщают в компании-операторе ГЭС, утром на одном из трансформаторов вспыхнул пожар. Взрыв прогремел через несколько часов. В это время там велись ремонтные работы.

[Франческо Нотаро, начальник региональной пожарной охраны]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Около 15:00 прогремел взрыв под землёй, вероятно, между минус седьмым и минус восьмым этажами. Речь идёт о глубине 30-60 метров ниже уровня воды. Во взрыве была задействована турбина. Он вызвал пожар и разрыв трубы, что привело к разливу воды и затоплению этажа минус девять».

Четверо пропавших без вести находятся именно на минус девятом этаже. Их ищут водолазы.

[Маттео Лепор, мэр Болоньи]:

«Спасательные службы стараются изо всех сил. К сожалению, условия не очень хорошие. Они очень тяжёлые – глубина взрыва очень большая, до 70 метров. Обрушилась конструкция».

Озеро Сувиана образовалось в результате возведения плотины в начале 30-х годов прошлого века. Оно находится в 70 километрах к юго-западу от Болоньи.

Плотина и её бассейн в результате взрыва повреждёны не были. Станция была отключена от сети, и на электроснабжение инцидент не повлиял.

Короткая ссылка на эту страницу: