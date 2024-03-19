Бандиты застрелили 12 человек в богатом пригороде столицы Гаити

Не менее 12 человек погибли от огнестрельных ранений в Петьонвиле – богатом пригороде столицы Гаити. Несмотря..
Дата загрузки: 2024-03-19
Не менее 12 человек погибли от огнестрельных ранений в Петьонвиле – богатом пригороде столицы Гаити. Несмотря на разгул бандитизма в Порт-о-Пренсе, здесь в основном было спокойно. Теперь же вооружённые группировки начали нападать и на благополучные районы города.
Власти пока не сообщили подробной информации о случившемся. Но очевидцы рассказывают, как всё было.
[Эмилиен Дагене, житель Петьонвиля]:
«Около 11 вечера мы сидели здесь, и внезапно появились двое парней и начали стрелять по нашим людям. Эти парни даже ничего не сказали. Они просто подошли и начали стрелять. Не задавали никаких вопросов. Я был там, когда это произошло, и видел, как они вышли из машины и открыли огонь».
По словам очевидцев, бандиты также разграбили два дома. Теперь люди боятся, что несмотря на отставку премьер-министра Ариэля Анри, преступные группировки продолжат терроризировать мирных жителей.
Бандиты также разрушают инфраструктуру. Так, энергетическая компания Гаити сообщила, что злоумышленники полностью вывели из строя четыре подстанции в Порт-о-Пренсе и других местах. В итоге некоторые районы столицы остались без электричества. Они также украли кабели, аккумуляторы, инверторы и другое оборудование.
Между тем, несмотря на призыв ООН, соседняя Доминиканская Республика продолжает высылать гаитянских мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Их сначала помещают в центр задержания на окраине Санто-Доминго, потом отвозят на грузовиках к границе и депортируют. По словам очевидцев, в последние недели депортация идёт активнее.
Доминиканские власти также усилили охрану границы. Однако гаитян по-прежнему пускают на рынок в Дахабоне.
[Дэвид Соса, сенатор от провинции Дахабон]:
«Многие гаитяне не собираются жить в Доминиканской Республике. Они приезжают из-за сложных политических проблем в своей стране, у них нет президента. Они приезжают сюда только за едой или лекарствами, а затем возвращаются домой».
Гаити пока остаётся без главы государства. Его должен выбрать переходный президентский совет. Но он ещё не сформирован. А этого ждут не только гаитяне, но и власти Кении. Они уже готовы отправить в американскую страну полицейский контингент, который поможет противостоять бандам. Однако для этого необходимо, чтобы в Гаити был президент.
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