Реконструкцию центра Каира хотят начать в ближайшие месяцы

Исторический центр Каира преобразится. Суверенный фонд Египта завершает разработку генерального плана по его реконструкции. Работы смогут..
Дата загрузки: 2024-01-30
Работы смогут начать, поскольку правительственные министерства в основном переехали в новую столицу на востоке.
Фонд собирается использовать многие бывшие правительственные здания.[Айман Солиман, генеральный директор фонда]:
«Мы хотим оживить центр Каира, чтобы он действительно реализовал свой истинный потенциал. Мы создадим уют, которого не хватает в центре Каира, места для отдыха и культуры, офисные помещения для стартапов и бизнес-аутсорсинга, а также немного квартир для долгосрочного пребывания».
Исторический центр был построен по образцу Парижа 60-х годов XIX века.
Здесь много элегантных, но разрушающихся зданий. Их национализировали в 50-60-х годах прошлого века. С тех пор они оставались в запустении.
Согласно новому плану, в центре нельзя будет использовать помещения под склады. При этом будет поощряться туризм.
Также не исключается возможность строительства высокого небоскрёба.
В городе появятся пешеходные зоны выходного дня и паркинги.
В большом здании бывшего Министерства внутренних дел расположится трёхзвездочный отель от Marriott.[Айман Солиман, генеральный директор фонда]:
«Мы надеемся, что сможем использовать больше зданий. Некоторые застройщики уже выразили заинтересованность. Особенно после некоторого прогресса в приватизации отелей».
Как ожидается, работы на местах начнутся в первой половине этого года.
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