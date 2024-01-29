Реконструкцию центра Каира хотят начать в ближайшие месяцы

Исторический центр Каира преобразится. Суверенный фонд Египта завершает разработку генерального плана по его реконструкции.

Работы смогут начать, поскольку правительственные министерства в основном переехали в новую столицу на востоке.

Фонд собирается использовать многие бывшие правительственные здания.

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[Айман Солиман, генеральный директор фонда]:

«Мы хотим оживить центр Каира, чтобы он действительно реализовал свой истинный потенциал. Мы создадим уют, которого не хватает в центре Каира, места для отдыха и культуры, офисные помещения для стартапов и бизнес-аутсорсинга, а также немного квартир для долгосрочного пребывания».

Исторический центр был построен по образцу Парижа 60-х годов XIX века.

Здесь много элегантных, но разрушающихся зданий. Их национализировали в 50-60-х годах прошлого века. С тех пор они оставались в запустении.

Согласно новому плану, в центре нельзя будет использовать помещения под склады. При этом будет поощряться туризм.

Также не исключается возможность строительства высокого небоскрёба.

В городе появятся пешеходные зоны выходного дня и паркинги.

В большом здании бывшего Министерства внутренних дел расположится трёхзвездочный отель от Marriott.

[Айман Солиман, генеральный директор фонда]:«Мы надеемся, что сможем использовать больше зданий. Некоторые застройщики уже выразили заинтересованность. Особенно после некоторого прогресса в приватизации отелей».

Как ожидается, работы на местах начнутся в первой половине этого года.

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