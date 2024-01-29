Историческая сделка: Великобритания временно вернёт Гане вывезенные артефакты

Исторический договор заключили Великобритания и Гана. Два британских музея передадут дворцу-музею Манхия более 30 серебряных и..

Исторический договор заключили Великобритания и Гана. Два британских музея передадут дворцу-музею Манхия более 30 серебряных и золотых изделий, вывезенных 150 лет назад из Империи Ашанти. В Гане они будут хранится три года. Потом соглашение, возможно, продлят.

В числе артефактов – золотая трубка мира, семь украшений из листового золота и золотой диск, защищавший душу короля. Они вместе с другими ценностями хранятся в Музее Виктории и Альберта.

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[Айвор Агьеман-Дуа, историк из Ганы]:«Британский музей передаст 15 экспонатов. Они самые популярные в глазах публики. В их число входит королевский меч Мпомпонсуо. Ему почти 300 лет. С ним короли Ашанти присягали на верность народу».

Гана уже много лет требовала вернуть предметы старины. Но законы Великобритании запрещают возвращать исторические ценности в страны их происхождения. Однако музеи могут давать экспонаты во временное пользование. Правда, есть условие: другая сторона должна признать, что эти артефакты принадлежат Великобритании. Переговоры между двумя странами активизировались после того, как король Осей-Туту II посетил Лондон в мае прошлого года. Он присутствовал на коронации Карла III.

[Айвор Агьеман-Дуа, историк из Ганы]:«Мы также помним о законах Великобритании, согласно которым национальные библиотеки и музеи, такие как Британский музей и Музей Виктории и Альберта, не могут навсегда вернуть предметы в те страны, откуда они были украдены или получены другим способом. Поэтому нам пришлось занять определённую позицию».

Империя Ашанти образовалась в 1670 году. В начале прошлого века её завоевала Великобритания. Сейчас Ашанти – это регион Ганы, где по-прежнему сохраняются традиции бывшей империи.

Временно возвращённые ценности станут частью выставки во дворце Манхия, посвящённой серебряному юбилею правления короля Ашанти.

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