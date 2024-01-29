Активисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре

В парижском Лувре попытались облить супом знаменитую «Мону Лизу». Шедевр Леонардо да Винчи атаковали климатические активистки.

Перебравшись через защитный барьер, женщины выкрикивали: «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?», а также «Наша сельскохозяйственная система больна, наши фермеры умирают на работе».

Они представляли французскую организацию «Пищевой ответ». В её заявлении говорится, что протест направлен на то, чтобы подчеркнуть необходимость защиты окружающей среды и источников продовольствия.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сама картина не пострадала, поскольку закрыта пуленепробиваемым стеклом. Как сообщили в полиции, активисток арестовали.

Акт вандализма возмутил посетителей музея.

[Михал, турист из Польши]:

«Отвратительно так относиться к искусству, явно ценному для истории человечества». [Карин, керамист из Франции]:

«Я правда не вижу связи. Я не волнуюсь за Мону Лизу, потому что она очень хорошо защищена. Но я не вижу никакой её связи с едой, кроме того факта, что Мона Лиза признана во всём мире, поэтому все обязательно узнают об этом происшествии. Я тысячу раз понимаю их требования, но когда дело доходит до связи с искусством, я не понимаю, почему они нацеливаются на произведения искусства».

Это не первый раз, когда экоактивисты совершают акты вандализма в отношении известных произведений искусства. Так, в мае 2022 года стекло перед «Моной Лизой» уже заливали сливками. В том же году супом облили «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее, а через месяц после этого активисты приклеили себя к картинам Гойи в мадридском музее Прадо.

Короткая ссылка на эту страницу: