Ещё одну часть Каирской цитадели открыли для туристов

Старинные башни Каирской цитадели впервые открылись для публики. До недавнего времени в них проводили частные мероприятия...

Старинные башни Каирской цитадели впервые открылись для публики. До недавнего времени в них проводили частные мероприятия. Также здесь размещались военный и полицейский гарнизоны.

Теперь этот сектор Каирской цитадели отреставрирован и подготовлен для экскурсий. Высота башни Рамла – почти 21 метр, башни Хаддад – 22 метра.

[Мустафа Вазири, глава Высшего совета по делам древностей Египта]:

«Башни Рамла и Хаддад начали строить во времена Салаха ад-Дина, но султан Аль-Адиль I приказал обложить башни более крепкими камнями, поэтому они стали прочнее».

Каирскую цитадель построили во второй половине XII века по приказу Салаха ад-Дина. Полководец и основатель династии Айюбидов планировал превратить крепость в город внутри города. Но его замыслы не сбылись. Цитадель достраивали уже преемники.

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В XIII веке крепость стала резиденцией правителей Египта. Они жили там почти 700 лет – пока в XIX веке не построили роскошный дворец Абдин.

[Ахмед Исса, министр туризма Египта]:

«До сих пор во время экскурсий Каирской цитадели уделяли недостаточно внимания. В турагентствах мне говорят, что на посещение крепости уходит меньше часа. Мы планируем в ближайшие месяцы увеличить время осмотра цитадели до минимум трёх часов».

Каирскую цитадель постоянно достраивали разные правители. А в первой половине XIX века Мухаммед Али-паша снёс много зданий и возвёл на их месте новые дворцы. Так крепость обрела нынешний облик. В XX веке здесь находилась военная база британцев. В 46-м году в цитадели разместились египетские военные. В 80-х большую часть крепости открыли для публики. В некоторых старинных зданиях разместились музеи.

Каирская цитадель включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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