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Пожар в здании старой фондовой биржи Копенгагена напомнил трагедию с Нотр-Дамом

Пожар в здании старой фондовой биржи Копенгагена напомнил трагедию с Нотр-Дамом

Солнце садится над старой фондовой биржей Копенгагена, пострадавшей от огня. Это одна из самых известных достопримечательностей..

Дата загрузки: 2024-04-18

Пожар в здании старой фондовой биржи Копенгагена напомнил трагедию с Нотр-Дамом
Солнце садится над старой фондовой биржей Копенгагена, пострадавшей от огня. Это одна из самых известных достопримечательностей датской столицы. Здание XVII века в стиле голландского ренессанса вспыхнуло во вторник утром. Пламя распространилось быстро. Густой серый дым поднялся над городом, напомнив пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году.

Огонь удалось взять под контроль, однако он успел уничтожить знаковый спиральный шпиль. Также обрушились части крыши в то время, как пламя распространилось на несколько этажей здания.

О пострадавших сообщений не поступало. Зато можно было видеть, как сотрудники Датской торговой палаты выносили из здания картины, стремясь спасти исторические артефакты от огня. Им помогали даже прохожие.

Прежде чем пламя уничтожило большую часть интерьера, удалось спасти несколько сотен произведений искусства и артефактов, включая картины, зеркала, люстры и часы.

Фондовая биржа в историческом здании больше не располагается. С 1857 года им владеет Датская торговая палата. Здесь находится её штаб-квартира.

В последнее время она проводила работы по реконструкции. Когда вспыхнул пожар, вокруг здания были установлены леса. Это затруднило работу спасателям. При этом медная крыша удерживала тепло, что также усугубило ущерб.

[житель Копенгагена]:
«Очень грустно. Это наверное моё любимое здание в Копенгагене. Сегодня утром я был на пляже и увидел дым. Не знал, откуда он. Но, вернувшись домой, мы поняли, что горела старая фондовая биржа».

[жительница Копенгагена]:
«Это очень трагично. Обычно я каждый день проезжаю здесь на велосипеде. И это радостный момент. Но сейчас атмосфера изменилась, повсюду мрачно, и в воздухе пахнет дымом».

Что стало причиной возгорания, выясняют. Полиция заявила, что начнёт расследование, как только получит доступ к территории.

Генеральный директор Торговой палаты сказал, что здание восстановят. Работы обещают начать уже скоро.
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