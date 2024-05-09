Ливийский город Дерна продолжает восстановление спустя 7 месяцев после бедствия

Ливийский город Дерна постепенно восстанавливается после разрушительного наводнения, которое смыло целые кварталы в сентябре прошлого года.

Бульдозеры расчищают завалы, а строители, в том числе из египетской фирмы, работают над восстановлением повреждённых построек и достопримечательностей города.

Но, несмотря на усилия, проблемы остаются. Местные жители говорят, что восстановление идёт медленно, а последствия стихийного бедствия будут проявляться ещё долго.

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[Аттия аль-Хасади, житель Дерны]:

«Мы не можем сказать, что гуманитарная ситуация существенно улучшилась, люди по-прежнему страдают от последствий потери домов, имущества и работы. После определения суммы ущерба люди не получили ни материальной компенсации, ни даже существенной моральной компенсации».

[Мохамед аль-Мансури, житель Дерны]:«Слава Богу, я не потерял никого из своей семьи, но есть люди, которые очень страдают. Некоторые потеряли отцов и матерей или братьев и сестёр. Некоторые из-за всего этого сошли с ума. Мы их не узнаём. Они ходят и говорят невнятные вещи».

Эта семидесятилетняя жительница Дерны, потерявшая во время наводнения сына и его семью, назвала это худшим бедствием, которое она видела.

[Ямна аш-Шехиби, мать погибшего во время наводнения]:«Мы проходили мимо побережья и долины и увидели огромные бульдозеры и грузовики, которые там работают. Если честно, они работают днём и ночью, но страна большая, Дерна – это не маленький город, но катастрофа, которая тут случилась, была ещё больше. Такое в Дерне случилось впервые, а я живу тут 70 лет».

Наводнение спровоцировал мощный средиземноморский шторм «Даниэль», который обрушился на Юго-Восточную Европу и Ливию. Больше всего пострадали города Бенгази и Дерна. В Дерне из-за урагана прорвало плотины, в результате чего около четверти города смыло водой. Погибли тысячи людей, ещё по меньшей мере 10 000 пропали без вести.

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