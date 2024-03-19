В Словении завершили земляные работы на строительстве нового тоннеля под горным хребтом Караванке. Он соединит балканскую..

В Словении завершили земляные работы в новом тоннеле, ведущем в Австрию

В Словении завершили земляные работы на строительстве нового тоннеля под горным хребтом Караванке. Он соединит балканскую страну с Австрией. Это будет второй тоннель между соседями. Первый открылся в июне 1991 года. Его длина – почти восемь километров.

[Роберт Голоб, премьер-министр Словении]:

«Символично, что первый тоннель Караванке открылся почти 33 года назад, ознаменовав наш путь к независимости. Наш народ проезжает по Караванке, чтобы путешествовать по Европе и всему миру».

Первый тоннель строила Австрия. Изначально австрийское Министерство дорожного движения планировало проложить два тоннеля. Но поскольку движение на этом участке не обещало стать интенсивным, решили построить один.

В 91-м Словения обрела независимость от социалистической Югославии, а в 2024-м вступила в Евросоюз. Она также входит в Шенгенскую зону, поэтому тоннель теперь перегружен машинами. Так что строительство второго стало необходимым.

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Прокладывать его начали в 2020 году. Земляные работы – только часть задачи. Строительство продолжится, и завершить его планируют в 2027 году.

Тоннель соединяет автомагистрали между словенской Любляной и австрийскими Клагенфуртом и Зальцбургом.

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