Премьер Великобритании обещает остановить антииммигрантские погромы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на улицах страны будет достаточно полиции, чтобы справиться с антимусульманскими..

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на улицах страны будет достаточно полиции, чтобы справиться с антимусульманскими и антииммигрантскими беспорядками в ближайшие дни.

Своё заявление глава правительства сделал после экстренного совещания с министрами и начальниками полиции.

[Кир Стармер, премьер-министр Великобритании]:

«Любой, кто примет участие в этих беспорядках, испытает на себе всю силу закона».

Напомним, протесты во многих городах Великобритании начались после убийства трёх маленьких девочек в приморском городе Саутпорт на северо-западе Англии. Подросток с неевропейской внешностью по имени Аксель Рудакубана зарезал их ножом на детском танцевальном мероприятии. Он также нанёс тяжёлые ранения ещё восьмерым детям и двоим взрослым. Его мотивы до сих пор неизвестны.

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При этом в соцсетях начала распространяться информация, что нападавший был мигрантом-исламистом. Позже полиция её опровергла, сказав, что Рудакубана родился в Великобритании в христианской семье, и что нападение не было связано с терроризмом. Однако протестующих это не успокоило – протесты в крупных городах страны продолжились, включая Ливерпуть, Бристоль, Манчестер и Ланкастер. Демонстранты атаковали мечети и отели, где размещались просители убежища из Африки и с Ближнего Востока.

По словам премьера, задержаны сотни протестующих.

[Кир Стармер, премьер-министр Великобритании]:

«Более 400 человек уже арестованы. Сотне предъявлены обвинения, в том числе в связи с деятельностью в Интернете. Некоторые уже в суде. И теперь я ожидаю, что им вынесут значимые приговоры. Это должно послужить очень мощным сигналом всем, кто вовлечён в эти беспорядки. Абсолютно никто не должен в них участвовать».

Стармер также отметил, что то, что беспорядки происходят сразу в нескольких местах, значительно осложняет ситуацию. Однако премьер уверяет, что в случае новой вспышки насилия полиция справится.

[Кир Стармер, премьер-министр Великобритании]:

«Наша главная обязанность – обеспечить безопасность наших общин. Это моя главная цель. Полиция выполняет сложную работу в сложных обстоятельствах, и я думаю, всем следует оказать ей полную поддержку, чтобы мы могли гарантировать, что наши улицы будут безопасными».

Нынешние беспорядки стали самой масштабной вспышкой насилия для Великобритании за последние 13 лет.

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