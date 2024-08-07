Такие летающие такси вскоре могут стать привычным явлением в небе больших городов. Производители самолётов обещают, что..

Летающие такси уже не за горами: авиасалон в Фарнборо

Такие летающие такси вскоре могут стать привычным явлением в небе больших городов. Производители самолётов обещают, что такие поездки будут лёгкими и очень быстрыми, минуя пробки на дорогах.

Компания Supernal, образованная на базе подразделения городской воздушной мобильности Hyundai Motor Group, представляет свой новейший концепт. Это электрическое пассажирское летающее такси с вертикальными взлётом и посадкой.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дэвид Макбрайд, главный технический директор Supernal]:«Это полностью электрический самолёт с дальностью полёта около 100 километров. Он летает со скоростью более 190 километров в час. Он перенесёт вас на небольшое расстояние, но обеспечит движение через город с лёгкостью и комфортом. Также он будет безопасным, как авиалайнер».

Компания намерена сделать полёты автономными, когда это станет возможным.

[Джайвон Шин, генеральный директор Supernal]:«Мы считаем, что у нас есть огромная промышленная мощь, которую может предложить Hyundai Motor Group. Мы также можем произвести революцию в авиации и попытаться действительно воплотить эту идею в реальность, чтобы она не оставалась только в научно-фантастических фильмах».

Конкурентом этого такси можно назвать ещё один полностью электрический самолёт от немецкой компании Lilium. Он тоже умеет взлетать и садиться вертикально.

[Клаус Роу, генеральный директор Lilium]:«Он приводится в движение вентилятором, летает на батареях. С размахом крыльев в 14 метров и длиной восемь метров весит 3,3 тонны. Он может перевозить шесть человек на расстояние более 175 километров со скоростью 250 километров в час. Стоимость эксплуатации настолько низкая, что можно предложить цену билета – менее 2 долларов за километр».

Lilium заявляет, что его такси будет работать с нулевыми выбросами и минимальным шумом. В 2022 году его протестировали в испанской Андалусии.

Оба прототипа представили на Международном авиасалоне в Фарнборо. Это одна из крупнейших в мире авиационных выставок, которая привлекает делегатов, специалистов и энтузиастов со всего мира.

Короткая ссылка на эту страницу: