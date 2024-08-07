Президент Бангладеш распустил парламент, открыв путь временному правительству и новым выборам. Ранее премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала из страны на фоне масштабных антиправительственных протестов. Её обвиняют в том, что она отдала приказ жестоко подавлять выступления, в результате чего погибло не менее 300 человек.

Пока премьер спасалась бегством, сотни людей грабили её резиденцию в Дакке.

[житель Дакки]:

«Я думаю, что этот вандализм был совершенно не оправдан. Дворец принадлежит людям. И нам придётся заплатить за его реконструкцию».

Как говорится в заявлении президента, решение о роспуске приняли после встреч с главами вооружённых сил, лидерами политических партий и студенческих организаций.

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Также в заявлении отмечается, что из-под домашнего ареста освободили лидера оппозиционной партии Халеду Зию – бывшего премьера, которая враждовала с Хасиной на протяжении десятилетий.

Улицы Дакки опустели настолько, что нет даже дорожных полицейских. Протестующие говорят, что решили взять эту роль на себя.

[протестующий]:

«Мы не видели ни одного дорожного полицейского со вчерашнего вечера. Вот почему мы взяли на себя ответственность контролировать движение, чтобы все могли спокойно добираться на работу».

Масштабные антиправительственные протесты начались со студенческих выступлений против квот на рабочие места в государственном секторе. 30% из них оставляют для семей ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года. Критики говорят, что так правящая партия резервирует места для своих сторонников.

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