Хорватский город объявил о распродаже домов в своём историческом центре

Старинный хорватский город Воднян находится на полуострове Истрия. Когда-то здесь проживало 10 000 человек, сейчас осталось..

Старинный хорватский город Воднян находится на полуострове Истрия. Когда-то здесь проживало 10 000 человек, сейчас осталось менее 6000.

Отток населения здесь наблюдался с конца Второй мировой. И даже когда Хорватия стала независимой в 1991 году, люди продолжали уезжать.

Сегодня на улицах Водняна тихо, жилые помещения пустуют. Поскольку местная экономика страдает, администрация решила что-то делать, чтобы привлечь новых жителей и компании.

Следуя примеру других европейских городов, они решили распродать заброшенные или обветшалые объекты недвижимости по низкой цене.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Причём, покупатели могут отложить оплату на два года, если обязуются отремонтировать здания. В конце расходы на ремонт вычтут из первоначальной цены.

Сейчас предложение распространяется на 14 зданий. Уже получено не менее 140 заявок.

[Эди Пастровичкио, мэр Водняна]:«Хотя около 70 лет назад в городе было гораздо меньше зданий, но людей, живущих здесь, было почти вдвое больше, чем сегодня».

Цель этой схемы – привлечь покупателей и помочь остановить сокращение населения. При этом администрация предлагает не только недорогую недвижимость.

[Эди Пастровичкио, мэр Водняна]:«Здесь есть возможности, есть туризм, многие решают остаться жить в родном городе и найти здесь работу. У нас много молодых людей, которые занимаются малым бизнесом, и многие из них напрямую или косвенно связаны с туризмом. Но у нас также процветает сельскохозяйственный сектор, особенно выращивание оливок».

Местные жители говорят, что здесь приятно жить.

[местный житель]:«Мне нравится спокойный ритм жизни, и меня никогда не привлекали большие города со всем этим шумом и хаосом. Воднян предлагает спокойный образ жизни, здесь царит непринуждённая и простая атмосфера».

Город расположен в сельской местности недалеко от крупного города Пула и в пяти километрах от береговой линии.

[местный житель]:«Идея предложить людям некоторые здания, которыми владеет город, – это хороший шаг к созданию лучшего будущего для молодых людей. Самый большой недостаток здесь в том, что нужно ехать в Пулу, чтобы открыть бизнес».

Примечательно, что до Второй мировой Воднян был частью Италии и был заселён в основном этническими итальянцами. Но после войны город, который по-итальянски назывался Диньяно, оказался в составе Югославии.

Короткая ссылка на эту страницу: