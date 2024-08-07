Хорватский город объявил о распродаже домов в своём историческом центре

Старинный хорватский город Воднян находится на полуострове Истрия. Когда-то здесь проживало 10 000 человек, сейчас осталось..
Дата загрузки: 2024-08-08
Отток населения здесь наблюдался с конца Второй мировой. И даже когда Хорватия стала независимой в 1991 году, люди продолжали уезжать.
Сегодня на улицах Водняна тихо, жилые помещения пустуют. Поскольку местная экономика страдает, администрация решила что-то делать, чтобы привлечь новых жителей и компании.
Следуя примеру других европейских городов, они решили распродать заброшенные или обветшалые объекты недвижимости по низкой цене.
Причём, покупатели могут отложить оплату на два года, если обязуются отремонтировать здания. В конце расходы на ремонт вычтут из первоначальной цены.
Сейчас предложение распространяется на 14 зданий. Уже получено не менее 140 заявок.[Эди Пастровичкио, мэр Водняна]:
«Хотя около 70 лет назад в городе было гораздо меньше зданий, но людей, живущих здесь, было почти вдвое больше, чем сегодня».
Цель этой схемы – привлечь покупателей и помочь остановить сокращение населения. При этом администрация предлагает не только недорогую недвижимость.[Эди Пастровичкио, мэр Водняна]:
«Здесь есть возможности, есть туризм, многие решают остаться жить в родном городе и найти здесь работу. У нас много молодых людей, которые занимаются малым бизнесом, и многие из них напрямую или косвенно связаны с туризмом. Но у нас также процветает сельскохозяйственный сектор, особенно выращивание оливок».
Местные жители говорят, что здесь приятно жить.[местный житель]:
«Мне нравится спокойный ритм жизни, и меня никогда не привлекали большие города со всем этим шумом и хаосом. Воднян предлагает спокойный образ жизни, здесь царит непринуждённая и простая атмосфера».
Город расположен в сельской местности недалеко от крупного города Пула и в пяти километрах от береговой линии.[местный житель]:
«Идея предложить людям некоторые здания, которыми владеет город, – это хороший шаг к созданию лучшего будущего для молодых людей. Самый большой недостаток здесь в том, что нужно ехать в Пулу, чтобы открыть бизнес».
Примечательно, что до Второй мировой Воднян был частью Италии и был заселён в основном этническими итальянцами. Но после войны город, который по-итальянски назывался Диньяно, оказался в составе Югославии.
Короткая ссылка на эту страницу: