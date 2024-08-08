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Почему самый большой айсберг в мире вращается уже несколько месяцев

Почему самый большой айсберг в мире вращается уже несколько месяцев

Это радиолокационные изображения самого большого айсберг в мире. Он площадью около 4000 квадратных километров. И, согласно..

Дата загрузки: 2024-08-08

Почему самый большой айсберг в мире вращается уже несколько месяцев
Это радиолокационные изображения самого большого айсберг в мире. Он площадью около 4000 квадратных километров. И, согласно наблюдениям, последние несколько месяцев вращается вокруг своей оси.

Для айсбергов это очень странное явление.

[Алекс Брирли, океанограф]:
«A23A – это колоссальный айсберг, в два раза крупнее Большого Лондона. И сейчас он фактически застрял в этом водовороте, который находится в южной части Южного океана. Мы ожидали, что его вытолкнет из моря Уэдделла на север в циркумполярное течение, а затем он очень быстро растает».

Учёные из Британской антарктической службы анализируют, как за последние годы изменилась форма айсберга.

Он существует уже давно. В 1986 году он откололся от побережья Антарктиды, а затем почти сразу сел на мель в море Уэдделла.

Там он оставался в течение десятилетий. Затем снова пришёл в движение в 2020 году, направившись к более тёплым воздуху и водам.

В апреле 2024 айсберг сел на мель в так называемом Антарктическом циркумполярном течении, скорость которого в 100 раз быстрее, чем обычный ток воды в реках и морях.

Ожидалось, что айсберг переместится в Южно-Атлантическое море, но он вообще не сдвинулся с места. Он всё ещё остаётся к северу от Южных Оркнейских островов благодаря так называемому турбулентному течению Куэтта.

[Алекс Брирли, океанограф]:
«Этот айсберг фактически застрял над этой областью подводных вихрей. Мы знаем, что он не стоит на дне моря. Но он застрял в этой колонне воды, и просто очень медленно вращается, поворачиваясь примерно на 15 градусов каждый день. И мы действительно не понимаем, как долго он там пробудет».

Учёные продолжат следить за всеми перемещениями A23A.
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