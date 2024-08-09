Экс-лидер каталонских сепаратистов Пучдемон выступил в Барселоне и исчез

На этих кадрах бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон сходит с трибуны на митинге в Барселоне..

На этих кадрах бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон сходит с трибуны на митинге в Барселоне и исчезает.

После этого испанская полиция начала операцию по поиску политика из-за действующего ордера на его арест. Это вызвало хаос на дорогах в Барселоне, а также вблизи границы с Францией.

Власти подозревают, что Пучдемон после выступления сел в белую машину, принадлежащую одному из полицейских автономного региона, и покинул окрестности.

Политик бежал в Бельгию семь лет назад после неудачной попытки отделения Каталонии от Испании. С тех пор жил в добровольном изгнании.

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В Испанию вернулся, чтобы рассказать сторонникам, что намерен возродить движение за независимость. Его прошлая попытка провести референдум об отделении в 2017 году ввергла Испанию в политический кризис. После этого Пучдемону предъявили обвинения в мятеже.

И хотя испанский парламент одобрил амнистию для лидеров сепаратистов, Верховный суд заявил, что она не применима при обвинении в растрате государственных средств, которое было предъявлено Пучдемону.

Каталонская полиция объявила, что в связи с поиском беглеца арестованы двое её сотрудников, включая владельца белой машины.

Между тем, парламент Каталонии в четверг ​​утвердил социалиста Сальвадора Илью, соратника премьер-министра Испании Педро Санчеса, на пост главы каталонского правительства. Голосование положило конец десятилетию правления в регионе политиков, выступающих за независимость Каталонии.

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