Экс-лидер каталонских сепаратистов Пучдемон выступил в Барселоне и исчез

На этих кадрах бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон сходит с трибуны на митинге в Барселоне..
Дата загрузки: 2024-08-09
После этого испанская полиция начала операцию по поиску политика из-за действующего ордера на его арест. Это вызвало хаос на дорогах в Барселоне, а также вблизи границы с Францией.
Власти подозревают, что Пучдемон после выступления сел в белую машину, принадлежащую одному из полицейских автономного региона, и покинул окрестности.
Политик бежал в Бельгию семь лет назад после неудачной попытки отделения Каталонии от Испании. С тех пор жил в добровольном изгнании.
В Испанию вернулся, чтобы рассказать сторонникам, что намерен возродить движение за независимость. Его прошлая попытка провести референдум об отделении в 2017 году ввергла Испанию в политический кризис. После этого Пучдемону предъявили обвинения в мятеже.
И хотя испанский парламент одобрил амнистию для лидеров сепаратистов, Верховный суд заявил, что она не применима при обвинении в растрате государственных средств, которое было предъявлено Пучдемону.
Каталонская полиция объявила, что в связи с поиском беглеца арестованы двое её сотрудников, включая владельца белой машины.
Между тем, парламент Каталонии в четверг утвердил социалиста Сальвадора Илью, соратника премьер-министра Испании Педро Санчеса, на пост главы каталонского правительства. Голосование положило конец десятилетию правления в регионе политиков, выступающих за независимость Каталонии.
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