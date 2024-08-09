Азербайджан привлекает новый класс премиум-туристов

Игра в гольф в горах Кавказа – развлечение, которое недавно стало реальностью для премиум-туристов в Азербайджане...
Дата загрузки: 2024-08-09
Это поле для гольфа появилось на склонах горы Шахдаг, в 160 километрах от Баку, в 2013 году. Его построила американская компания Total Golf.
Также курорт предлагает стрельбище, бассейны, спа и оздоровительный центр.
Азербайджан – относительно новое направление на мировом туристическом рынке. И он вкладывает огромные средства в элитный туризм.
Более состоятельных туристов привлекают голубые воды Каспийского моря, роскошные торговые центры и рестораны Баку. Кроме того, столица принимает крупные спортивные мероприятия: от футбольных матчей до гонок Формулы-1.
Сегодня в стране насчитывается около 23 пятизвездочных отелей.[Гюнай Саглам, глава Ассоциации отелей Азербайджана]:
«Получить пять звезд – непростая задача. Отель должен быть превосходным абсолютно во всём: начиная с удобств и заканчивая сервисом, особенно персоналом и предложениями для гостей».
И конечно, для обеспеченных людей важная часть любого отпуска – шопинг. Баку в этом плане может предложить очень много. Кроме того, иностранные туристы могут совершать покупки без налогов.
Рестораны также ориентируются на богатую публику. Например, в этом ресторане в меню – каспийский осётр, чёрная икра, шашлык, жареный целиком ягнёнок и многое другое.
В целом за первые шесть месяцев 2024-го Азербайджан посетило более миллиона 200 тысяч человек.
Большинство посетителей приезжают из России, Турции, Южной Азии и стран Ближнего Востока.
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