Палестинцы бегут из города Хас-Юнис на юге сектора Газа после приказа израильских военных эвакуироваться. ЦАХАЛ призвал..

Палестинцы бегут из Хан-Юниса после израильского приказа об эвакуации

Палестинцы бегут из города Хас-Юнис на юге сектора Газа после приказа израильских военных эвакуироваться. ЦАХАЛ призвал жителей срочно покинуть территорию ради безопасности и отправиться в гуманитарную зону в Аль-Маваси.

Некоторые говорят, что бегут уже не в первый раз.

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[Умм Раид Абу Эльян, палестинка]:«Мы бежим от огня, мы бежим с нашими детьми от страха. Сейчас идём пешком. Они сказали идти в гуманитарные районы, но здесь, в Газе, нет безопасного места. Всё разрушено и повреждено».

Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Особенно на фоне антисанитарии, которая там царит. У многих детей развиваются кожные заболевания. Среди таких трёхлетняя Ясмин. При этом помочь ей сложно, поскольку в анклаве не хватает лекарств, врачей и чистой воды, а улицы заполнены нечистотами и гниющими кучами мусора.

[Ахмед аш-Шанбари, отец Ясмин]:«Мы действительно сильно страдаем от кожных заболеваний в школах. Школы, прежде всего, ветхие, и в них нет чистоты».

Всемирная организация здравоохранения также бьёт тревогу из-за распространения у детей гепатита А и полиомиелита.

Она говорит, что причина в хронической нехватке воды, мусоре и сточных водах на улицах. Всё это усугубляется тем, что люди живут в переполненных приютах, где им приходится часами стоять в очереди в туалеты.

Между тем, клубы дыма поднимаются над деревней Кфар-Кила на юге Ливана недалеко от границы с Израилем.

Опасения по поводу полномасштабной войны на Ближнем Востоке усиливаются после клятв «Хезболлы» отомстить за убийство командира Фуада Шукра и обещания Ирана отреагировать на убийство в Тегеране главы палестинской военизированной группировки ХАМАС Исмаила Хании.

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