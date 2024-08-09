Палестинцы бегут из Хан-Юниса после израильского приказа об эвакуации

Палестинцы бегут из города Хас-Юнис на юге сектора Газа после приказа израильских военных эвакуироваться. ЦАХАЛ призвал..
Дата загрузки: 2024-08-09
Некоторые говорят, что бегут уже не в первый раз.[Умм Раид Абу Эльян, палестинка]:
«Мы бежим от огня, мы бежим с нашими детьми от страха. Сейчас идём пешком. Они сказали идти в гуманитарные районы, но здесь, в Газе, нет безопасного места. Всё разрушено и повреждено».
Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Особенно на фоне антисанитарии, которая там царит. У многих детей развиваются кожные заболевания. Среди таких трёхлетняя Ясмин. При этом помочь ей сложно, поскольку в анклаве не хватает лекарств, врачей и чистой воды, а улицы заполнены нечистотами и гниющими кучами мусора.[Ахмед аш-Шанбари, отец Ясмин]:
«Мы действительно сильно страдаем от кожных заболеваний в школах. Школы, прежде всего, ветхие, и в них нет чистоты».
Всемирная организация здравоохранения также бьёт тревогу из-за распространения у детей гепатита А и полиомиелита.
Она говорит, что причина в хронической нехватке воды, мусоре и сточных водах на улицах. Всё это усугубляется тем, что люди живут в переполненных приютах, где им приходится часами стоять в очереди в туалеты.
Между тем, клубы дыма поднимаются над деревней Кфар-Кила на юге Ливана недалеко от границы с Израилем.
Опасения по поводу полномасштабной войны на Ближнем Востоке усиливаются после клятв «Хезболлы» отомстить за убийство командира Фуада Шукра и обещания Ирана отреагировать на убийство в Тегеране главы палестинской военизированной группировки ХАМАС Исмаила Хании.
Короткая ссылка на эту страницу: