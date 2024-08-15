Конституционный суд Таиланда отстранил премьера за плохой выбор министра

Конституционный суд Таиланда в среду отстранил премьер-министра Сеттху Тхависина от должности. Причиной стало то, что премьер..

Конституционный суд Таиланда в среду отстранил премьер-министра Сеттху Тхависина от должности. Причиной стало то, что премьер назначил в свой кабинет бывшего юриста, отсидевшего в тюрьме.

Магнат недвижимости Тхависин стал четвёртым главой правительства Таиланда за 16 лет, отстранённым от должности по решению того же суда. Согласно постановлению, премьер нарушил конституцию, назначив министра, не соответствующего этическим стандартам.

Сам уже бывший премьер в своём выступлении принял решение суда.

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[Сеттха Тхависин, бывший премьер-министр Таиланда]:

«Я уважаю решение Конституционного суда, но хочу сказать, что на протяжении всего моего пребывания на посту премьер-министра я старался делать всё правильно. Я искренне предан своей работе, выполняю её честно и добросовестно прислушиваюсь к мнению всех сторон».

Сеттху Тхависина отстранили после менее чем года у власти. Теперь парламент должен собраться, чтобы выбрать нового премьер-министра. А это означает, что страну снова ждёт политическая неопределённость.

[жительница Бангкока]:«Я не слишком беспокоюсь о политике. В конце концов, будет кто-то новый, чтобы заменить (премьер-министра). Я не слишком шокирована, потому что таков Таиланд». [житель Бангкока]:«Если говорить о новом премьер-министре, то теперь от парламента зависит, кого они выберут и что думают. Мы граждане, просто ждём ответов сверху».

Последние 20 лет Таиланд сотрясали перевороты, а суды то и дело принимали решения об отстранении политиков и о роспуске политических партий.

Отметим, тот же суд на прошлой неделе распустил оппозиционную партию «Движение вперёд», постановив, что её кампания по реформированию закона против оскорбления короны рискует подорвать конституционную монархию.

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