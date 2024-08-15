Дрон показал масштабы наводнения после шторма «Эрнесто» в Пуэрто-Рико

Кадры с дрона над разлившейся рекой Ла-Плата в Пуэрто-Рико. Таковы последствия урагана «Эрнесто», который обрушился на..

Кадры с дрона над разлившейся рекой Ла-Плата в Пуэрто-Рико. Таковы последствия урагана «Эрнесто», который обрушился на карибский остров в среду.

Около половины всех домов и предприятий в Пуэрто-Рико остались без электричества. В общей сложности – более 725 000.

В среду утром «Эрнесто», находясь в 360 километрах от столицы Пуэрто-Рико, усилился с тропического шторма до урагана первой категории. Затем он двинулся на северо-запад, неся с собой ветер скоростью 120 километров в час.

Пройдя в тот же день через Виргинские острова, Пуэрто-Рико и ряд близлежащих островов, «Эрнесто» двинулся на север в тёплые воды Атлантики, принеся проливные дожди на территорию США.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Хотя официального отчёта об ущербе пока не поступало, но предполагается, что стихия нанесла большой урон сельскому хозяйству Пуэрто-Рико.

«Эрнесто» – второй атлантический шторм за неделю, которому присвоили имя. В этом году сезон ураганов в регионе, как ожидается, будет очень интенсивным.

На прошлой неделе «Дебби» обрушился на побережье Флориды в районе Мексиканского залива как ураган первой категории. Затем он продвинулся на соседние штаты, принеся до 60 сантиметров осадков.

А первым в сезоне был ураган «Берил». Он стал самым ранним зафиксированным ураганом 5-й категории в Атлантике. В прошлом месяце он пронёсся по Карибскому региону и побережью Мексиканского залива США, в результате чего погибли десятки людей. Ущерб от него оценивают в шесть миллиардов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: