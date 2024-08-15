Дрон показал масштабы наводнения после шторма «Эрнесто» в Пуэрто-Рико

Кадры с дрона над разлившейся рекой Ла-Плата в Пуэрто-Рико. Таковы последствия урагана «Эрнесто», который обрушился на..
Дата загрузки: 2024-08-16
Около половины всех домов и предприятий в Пуэрто-Рико остались без электричества. В общей сложности – более 725 000.
В среду утром «Эрнесто», находясь в 360 километрах от столицы Пуэрто-Рико, усилился с тропического шторма до урагана первой категории. Затем он двинулся на северо-запад, неся с собой ветер скоростью 120 километров в час.
Пройдя в тот же день через Виргинские острова, Пуэрто-Рико и ряд близлежащих островов, «Эрнесто» двинулся на север в тёплые воды Атлантики, принеся проливные дожди на территорию США.
Хотя официального отчёта об ущербе пока не поступало, но предполагается, что стихия нанесла большой урон сельскому хозяйству Пуэрто-Рико.
«Эрнесто» – второй атлантический шторм за неделю, которому присвоили имя. В этом году сезон ураганов в регионе, как ожидается, будет очень интенсивным.
На прошлой неделе «Дебби» обрушился на побережье Флориды в районе Мексиканского залива как ураган первой категории. Затем он продвинулся на соседние штаты, принеся до 60 сантиметров осадков.
А первым в сезоне был ураган «Берил». Он стал самым ранним зафиксированным ураганом 5-й категории в Атлантике. В прошлом месяце он пронёсся по Карибскому региону и побережью Мексиканского залива США, в результате чего погибли десятки людей. Ущерб от него оценивают в шесть миллиардов долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: