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Экологичный и безопасный лёд по новой технологии делают в Египте

Экологичный и безопасный лёд по новой технологии делают в Египте

На этой фабрике в Египте получают лёд по новой технологии. При производстве она позволяет сократить выбросы..

Дата загрузки: 2024-08-16

Экологичный и безопасный лёд по новой технологии делают в Египте
На этой фабрике в Египте получают лёд по новой технологии. При производстве она позволяет сократить выбросы углекислого газа и меньше терять воды. Разработал технологию владелец фабрики Мустафа Аль-Ашри.

[Мустафа Аль-Ашри, владелец фабрики]:
«Обычное производство льда имеет ряд недостатков. Во-первых, вода не очищается. Во-вторых, лёд делают в формах из оцинкованного металла. В итоге на рыбе или других продуктах может появиться ржавчина».

Ещё один недостаток традиционного производства – медленное замораживание воды. В этом случае могут развиваться грибки и вирусы, а те, в свою очередь, при таянии льда могут попасть на продукты питания.

На египетской фабрике используют формы из нержавейки, а лёд получают при температуре минус 60 градусов Цельсия. Происходит быстрая заморозка, которая предотвращает развитие вирусов и бактерий. Производители также говорят, что такой лёд тает медленнее.

[Мустафа Аль-Ашри, владелец фабрики]:
«Весь мир может получить пользу от этой технологии, особенно учитывая глобальные проблемы, связанные с тепловыми выбросами и энергосбережением. На этом заводе соблюдается сложный баланс между экономией энергии и воды».

Фабрика поставляет лёд компаниям, специализирующимся на производстве продуктов питания и лекарств.
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