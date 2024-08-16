Новым президентом Мексики официально утвердили Клаудию Шейнбаум

Клаудию Шейнбаум, победившую 2 июня на выборах в Мексике, официально объявили новым президентом страны. Задержка произошла из-за судебного разбирательства.

Кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес обвинила действующего президента Лопеса Обрадора во вмешательстве в избирательный процесс и использовании государственных ресурсов во время предвыборной кампании правящей партии «Морена». Шейнбаум баллотировалась от этой политической силы.

Тем не менее избирательный суд Мексики заключил, что президентские выборы прошли без нарушений. Теперь Шейнбаум станет первой женщиной-президентом Мексики. Она намерена следовать политике своего наставника Лопеса Обрадора.

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[Клаудия Шейнбаум, новый президент Мексики]:

«Мы не будем повышать цены на бензин, дизельное топливо, газ и электроэнергию в реальном выражении. Мы заключим соглашение с предпринимателями о сохранении стабильности, чтобы цена базовой корзины не росла».

Шейнбаум также обещает повысить размер минимальной заработной платы, бороться с насилием в отношении женщин и искоренять безнаказанность преступников.

[Клаудия Шейнбаум, новый президент Мексики]:«Мы будем помогать развитию художественного творчества и спорта, а также гарантируем, что преступлений станет меньше».

Шейнбаум вступит в должность 1 октября. Обычно нового главу государства приводили к присяге 1 декабря. Но мексиканские законодатели сочли, что уходящие президенты слишком долго задерживаются на посту. Полномочия Шейнбаум продлятся до 2030 года.

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