Пятерым подозреваемым выдвинули обвинения в причастности к смерти Мэттью Перри

В США предъявлены обвинения пятерым подозреваемым, предположительно причастным к смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Среди них двое врачей, которые, возможно, поставляли актёру кетамин – сильное седативное средство, которое и привело его к смерти от передозировки почти год назад.

Как заявляет прокурор, обвиняемые, включая женщину, известную в Лос-Анджелесе как «королева кетамина», были частью преступной сети, которая распространяла препарат среди своих клиентов.

А представители Управления по борьбе с наркотиками говорят, что каждый из обвиняемых сыграл свою роль в неправильном назначении, продаже и введении инъекций кетамина, что привело к смерти актёра в октябре 2023 года.

Двоих арестовали: «королеву кетамина» Джасвину Сангху и доктора Сальвадора Пласенсию.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным властей, Сангха продала дозы, убившие Перри, из своего «тайника» в Северном Голливуде. Пласенсию обвинили в передаче кетамина Перри и его личному помощнику без законной медицинской цели, по меньшей мере, в семи случаях.

Адвокат врача утверждает, что кетамин он выписал по назначению.

[Стефан Эрик Сакс, адвокат]:«Мистер Перри проходил лечение кетамином. Под наблюдением врача, по назначению врача. И хотя прокурор США может не согласиться с медицинским заключением доктора Пласенсии, в то время не было ничего криминального. И что ещё важнее, кетамин, который сыграл роль в смерти мистера Перри, не был связан с доктором Пласенсией».

Кетамин – это анестетик короткого действия с галлюциногенными свойствами, иногда назначаемый для лечения депрессии и тревожности. Его также используют в качестве наркотика.

Помощник Перри признался в неоднократном введении актёру кетамина, в том числе несколько раз в день его смерти.

Обвинения также выдвинули доктору Марку Чавесу, который предположительно поставлял кетамин Сальвадору Пласенсии. Он также признал свою вину по одному пункту обвинения.

Перри умер в возрасте 54 лет от «острых последствий» употребления кетамина и от других факторов, из-за которых он потерял сознание и утонул в своём бассейне.

Токсикологические тесты показали, что в организме Перри содержался кетамин в опасно высоких концентрациях, которые сопоставимы с общей анестезией.

Короткая ссылка на эту страницу: