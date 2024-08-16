«Умные» очки показали, на что чаще всего смотрят покупатели недвижимости

Эта технология отслеживания взгляда показывает, на что обращают внимание покупатели жилья при осмотре недвижимости. И результаты..
Дата загрузки: 2024-08-16
«Когда покупатели осматривают дома, они тратят много времени на более поверхностные вещи».
Технология, разработанная компанией Tobii, отслеживает взгляд покупателей жилья в режиме реального времени.
Согласно исследованию, люди часто пропускают такие ключевые области, как подвалы, крыши и чердаки, несмотря на то, что они могут таить в себе серьёзные проблемы.[Дэниел Копли, сотрудник портала недвижимости]:
«Им следовало бы смотреть на такие вещи, как кирпичная кладка, искать признаки конденсата или сырости, осматривать дымоход, котёл, электрику, может быть, даже сигнал Wi-Fi».
Технология отслеживания взгляда выделяет, какие области, предметы или комнаты привлекают внимание покупателей, а какие остаются без внимания.[Джон Уорд, директор по продажам Tobii]:
«Камеры улавливают отражение на зрачках, а затем умная технология вычисляет, куда вы на самом деле смотрите».
Эксперимент показал, что покупатели жилья часто упускают из виду структурные элементы недвижимости. Этому они уделяют лишь 38% своего внимания. Больше времени они тратят на рассматривание мебели и предметов декора.[покупательница]:
«Когда знаешь, что на тебе эти очки, то уже начинаешь смотреть на определённые вещи. Мне понравился этот опыт, правда. И ещё хорошо, что это заставило меня быть более внимательной».
Новое правительство Великобритании поставило перед собой задачу построить ещё полтора миллиона новых домов. А это означает, что в ближайшие годы активность на рынке недвижимости будет расти.[Ричард Доннелл, исполнительный директор Zoopla]:
«Это не то же самое, что покупать машину каждые три года. Это сложный процесс, и каждый может сделать больше. Подобные технологии позволяют нам и другим понять, как помочь потребителям заполнить эти пробелы».
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