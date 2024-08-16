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«Умные» очки показали, на что чаще всего смотрят покупатели недвижимости

«Умные» очки показали, на что чаще всего смотрят покупатели недвижимости

Эта технология отслеживания взгляда показывает, на что обращают внимание покупатели жилья при осмотре недвижимости. И результаты..

Дата загрузки: 2024-08-16

«Умные» очки показали, на что чаще всего смотрят покупатели недвижимости
Эта технология отслеживания взгляда показывает, на что обращают внимание покупатели жилья при осмотре недвижимости. И результаты могут вас удивить.

[Дэниел Копли, сотрудник портала недвижимости]:
«Когда покупатели осматривают дома, они тратят много времени на более поверхностные вещи».

Технология, разработанная компанией Tobii, отслеживает взгляд покупателей жилья в режиме реального времени.

Согласно исследованию, люди часто пропускают такие ключевые области, как подвалы, крыши и чердаки, несмотря на то, что они могут таить в себе серьёзные проблемы.

[Дэниел Копли, сотрудник портала недвижимости]:
«Им следовало бы смотреть на такие вещи, как кирпичная кладка, искать признаки конденсата или сырости, осматривать дымоход, котёл, электрику, может быть, даже сигнал Wi-Fi».

Технология отслеживания взгляда выделяет, какие области, предметы или комнаты привлекают внимание покупателей, а какие остаются без внимания.

[Джон Уорд, директор по продажам Tobii]:
«Камеры улавливают отражение на зрачках, а затем умная технология вычисляет, куда вы на самом деле смотрите».

Эксперимент показал, что покупатели жилья часто упускают из виду структурные элементы недвижимости. Этому они уделяют лишь 38% своего внимания. Больше времени они тратят на рассматривание мебели и предметов декора.

[покупательница]:
«Когда знаешь, что на тебе эти очки, то уже начинаешь смотреть на определённые вещи. Мне понравился этот опыт, правда. И ещё хорошо, что это заставило меня быть более внимательной».

Новое правительство Великобритании поставило перед собой задачу построить ещё полтора миллиона новых домов. А это означает, что в ближайшие годы активность на рынке недвижимости будет расти.

[Ричард Доннелл, исполнительный директор Zoopla]:
«Это не то же самое, что покупать машину каждые три года. Это сложный процесс, и каждый может сделать больше. Подобные технологии позволяют нам и другим понять, как помочь потребителям заполнить эти пробелы».
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