Пакистан готовится к пациентам с оспой обезьян, а ДР Конго ждёт вакцины

Пакистанская больница в северо-западном городе Пешавар готовится к возможному наплыву пациентов с обезьяньей оспой. Ранее власти..
Дата загрузки: 2024-08-21
Главный врач военного госпиталя сообщил, что уже подготовили изолятор со всеми необходимыми условиями.[Асиф Азхар, врач]:
«Обезьянья оспа – это вирусное заболевание. Основной симптом – высокая температура, которая поднимается без видимой причины. Также наблюдаются боли в мышцах и костях, головные боли. Некоторые пациенты страдают от рвоты и диареи. Если есть необъяснимая лихорадка, зуд и сыпь, похожая на пузырьки – это симптомы оспы обезьян».
Новая форма вируса вызвала всемирную панику, поскольку, по-видимому, она легче распространяется через обычный близкий физический контакт.
Случай заражения новым вариантом оспы обезьян 15 августа был подтверждён в Швеции. Он связан с растущей вспышкой в Африке и стал первым, зарегистрированным за пределами континента.
Обезьянья оспа – вирусная инфекция, вызывающая гнойную сыпь и симптомы, напоминающие грипп. Обычно она протекает в лёгкой форме, но может привести к летальному исходу.
Сейчас в ДР Конго распространяются два штамма: эндемичная форма вируса «клада I», и новое ответвление – «клада Ib». Как сообщило министерство здравоохранения страны, там уже зарегистрировано 16 700 случаев заболевания и более 570 смертей.
Власти страны надеются получить первые дозы вакцины от этого вируса на следующей неделе. Их пообещали предоставить Япония и США.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это произошло во второй раз за два года, поскольку новый вариант «клада Ib» быстро распространился в Африке. Впрочем, ВОЗ пока рекомендовала не вводить никаких ограничений на поездки.
Оспа обезьян передаётся через тесный физический контакт, включая половой, но в отличие от предыдущих глобальных пандемий, таких как COVID-19, нет никаких доказательств того, что она легко распространяется по воздуху.
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