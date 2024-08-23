Канадская компания Lucara Diamond показала алмаз весом 2492 карата. Его обнаружили в Ботсване. Находку осмотрел даже..

«Они для нас – всё»: президент Ботсваны – об алмазе весом 2492 карата

Канадская компания Lucara Diamond показала алмаз весом 2492 карата. Его обнаружили в Ботсване. Находку осмотрел даже президент, назвав камень одним из крупнейших среди добытых на руднике «Карове».

Алмаз весом 2492 карата уступает только знаменитому «Куллинану» или «Звезде Африки», который нашли в 1905 году. После огранки и полировки тот стал частью драгоценностей британской короны.

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[Мокветси Масиси, президент Ботсваны]:«Это показывает Ботсване и миру, насколько важна для нас добыча полезных ископаемых, особенно алмазов. Они для нас – всё и в хорошие, и в плохие времена. Цены на алмазы сейчас переживают очень трудные времена, но всё же каждый алмаз остаётся очень ценным».

Как сообщили представители Lucara Diamond, решающую роль в извлечении алмаза сыграли передовые рентгеновские технологии компании. Их используют в процессе разведки и добычи, чтобы сохранять целостность драгоценных камней.

А если конкретнее, то кимберлитовая руда из алмазной шахты проходит по конвейерной ленте через рентгеновский луч с датчиком. Он анализирует состав породы и выявляет крупные камни.

Отметим, в 2019 году на этой шахте нашли алмаз «Севело» весом 1758 карат. Известно, что его приобрёл модный дом Louis Vuitton.

Ботсвана – крупнейший в мире добытчик алмазов, если считать по их стоимости.

В прошлом месяце эта южноафриканская страна объявила, что потребует от горнодобывающих компаний, получивших лицензию, продать 24% акций шахт местным инвесторам. Это правило будет действовать в случае, если правительство не воспользуется своим правом на приобретение акций.

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