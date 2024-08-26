10 000 рыжеволосых повеселились на фестивале в Нидерландах

Более 10 000 обладателей рыжих волос приехали из разных стран в нидерландский город Тилбург. Здесь проходит..
Дата загрузки: 2024-08-27
Более 10 000 обладателей рыжих волос приехали из разных стран в нидерландский город Тилбург. Здесь проходит фестиваль «Дни рыжих».
Шведская студентка Эллен провела в дороге больше суток. Ехала сюда из Стокгольма на поезде и автобусе.
[Эллен Линдерстад, участница фестиваля]:
«В Швеции не очень много рыжих. Так что здесь особенное место, где собираются только люди с рыжими волосами. Сначала это кажется немного странным, но потом становится весело».
Фестиваль длится три дня. В это время здесь проходят мастер-классы, фотосессии, музыкальные мероприятия и спортивные соревнования.
Примерно у двух процентов жителей планеты рыжие волосы. Больше всего рыжеволосых в Северной и Северо-Западной Европе.
[Лили Мара, участница фестиваля]:
«Я никогда в жизни не видела столько рыжеволосых, даже когда путешествовала там, где их могло бы быть много, например, по Ирландии или Соединённому Королевству. Поэтому здорово видеть в одном месте много людей, похожих на меня. Я очень рада, что приехала».
Фестиваль «Дни рыжих» – это проект художника-любителя Барта Рувенхорста. В 2005 году он дал объявление в местной газете, пригласив 15 человек с рыжими волосами в Тилбург. Художник хотел вместе с ними сфотографироваться, хотя сам не рыжеволосый. Откликнулись 150 человек. Мероприятие понравилось людям, и Рувенхорст решил проводить его ежегодно.
Фестиваль обычно завершается групповой фотосессией. Одиннадцать лет назад на фото запечатлели более 1670 человек с натуральными рыжими волосами. Это событие вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
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