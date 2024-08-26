Южная Корея обеспокоена испытаниями дронов-камикадзе в КНДР

Сеул отреагировал на испытания дронов-камикадзе в Северной Корее, за которыми наблюдал лично Ким Чен Ын. Объединённый..

Сеул отреагировал на испытания дронов-камикадзе в Северной Корее, за которыми наблюдал лично Ким Чен Ын.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что страна готова к любым провокациям со стороны КНДР.

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[Ли Чхан Хён, представитель комитета начальников штабов]:«Разведка Южной Кореи и США постоянно отслеживает разработку оружия, включая беспилотники, а также различные военные действия Северной Кореи. Южнокорейские военные также проводят основательные учения. Если Северная Корея будет совершать провокации, мы ответим ей жёстко и немедленно».

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников, которые прошли в субботу. Как сообщили северокорейские СМИ, он призвал своих военных производить ещё больше БПЛА-камикадзе для тактических пехотных и специальных оперативных подразделений. Он также заявил, что необходимо начать производство морских дронов и стратегических разведывательных и многоцелевых ударных беспилотников.

На фотографиях, опубликованных новостным агентством КНДР, видно, по меньшей мере, четыре различных типа беспилотников. Некоторые из них запустили с помощью небольших ракетных двигателей.

На вопрос о визуальном сходстве некоторых северокорейских беспилотников с российскими «Ланцетами» и иранскими «Шахедами», представитель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи ответил, что необходим дополнительный анализ.

В 2022 году несколько северокорейских беспилотников пересекли границу с Югом и даже ненадолго вошли в бесполётную зону вокруг президентского офиса в Сеуле. Позже они вернулись обратно.

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