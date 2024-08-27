Павла Дурова продолжают удерживать под стражей во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали и держат под стражей в рамках расследования киберпреступлений. Об этом говорится..
Дата загрузки: 2024-08-27
Дурова взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже 24 августа. Ему собираются предъявить обвинения по 12 пунктам, которые включают причастность к обороту наркотиков, мошенничеству, терроризму и распространению детской порнографии. В полиции сообщили, что основатель Telegram оказался под следствием за отказ сотрудничать со спецслужбами Франции, которые расследуют киберпреступления в мессенджере.
Telegram создан в 2013 году. Сейчас в мессенджере насчитывается около миллиарда пользователей. Дуров ранее говорил, что правительства некоторых стран оказывали на него давление, чтобы получить доступ к данным пользователей. Он же хочет, чтобы Telegram оставался нейтральной платформой.
После задержания Дурова сотрудники его компании заявили, что её основателю нечего скрывать, и что он не несёт ответственности за информацию, которой обмениваются на платформе.
Они также утверждают, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах, а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно улучшается.
Между тем некоторые российские законодатели сочли задержание Дурова политически мотивированным. Они призывают МИД РФ добиваться освобождения предпринимателя.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в аресте Павла Дурова нет никаких политических мотивов.
У Павла Дурова несколько гражданств, включая французское. Он покинул Россию в 2014 году после того, как отказался выполнить требование российских властей о закрытии оппозиционных сообществ в соцсети «ВКонтакте».
Дурова называют «российским Марком Цукербергом». По данным Forbes, его состояние оценивается в 15,5 миллиардов долларов.
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