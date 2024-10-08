В столице Австралии фонари «научили» слабее светить ночью

Люди давно привыкли к уличному освещению, но сейчас в мире всё чаще говорят о световом загрязнении...
Дата загрузки: 2024-10-09
Люди давно привыкли к уличному освещению, но сейчас в мире всё чаще говорят о световом загрязнении. Оно мешает астрономам наблюдать за звёздами, а туристам – в полной мере оценить красоту ночного неба. Но технический прогресс уже позволяет сделать освещение более интеллектуальным.
Так, в Канберре австралийские исследователи часть уличных фонарей оснастили системой, с помощью которой можно управлять их работой. Для этого нужны лишь ноутбук и специальная программа.
[Дэнни Беттей, исследователь]:
«За последние полгода мы оборудовали примерно 30 000 уличных фонарей по всей Канберре».
В тёмное время суток есть часы, когда в некоторых районах мало машин и прохожих. Именно там исследователи приглушают освещение, и фонари светят в два раза тусклее. Это длится с 11 вечера и до 5 утра.
[Брэд Такер, астроном]:
«Если освещение на 10% тусклее, то небо становится примерно на 5% темнее. Приглушив свет до 50%, увидим, что небо стало темнее на 25%».
Учёные объясняют: чем темнее небо, тем лучше видно звёзды.
[Брэд Такер, астроном]:
«Мы увидим больше звёзд. Заметим, что тусклые звёзды станут немного ярче. А яркие будут ещё ярче. Также появятся некоторые звёзды, которых раньше было не видно».
Этот эксперимент с уличным освещением – первый в Австралии. Сейчас в Канберре интеллектуальной системой освещения оборудована треть уличных фонарей.
Ночная темнота также важна для всех животных, и, конечно, очень нужна людям. В темноте вырабатывается мелатонин, который ещё называют «гормоном сна». Он обладает антиоксидантным и антистрессовым действием.
Короткая ссылка на эту страницу: