В столице Австралии фонари «научили» слабее светить ночью

Люди давно привыкли к уличному освещению, но сейчас в мире всё чаще говорят о световом загрязнении...

Люди давно привыкли к уличному освещению, но сейчас в мире всё чаще говорят о световом загрязнении. Оно мешает астрономам наблюдать за звёздами, а туристам – в полной мере оценить красоту ночного неба. Но технический прогресс уже позволяет сделать освещение более интеллектуальным.

Так, в Канберре австралийские исследователи часть уличных фонарей оснастили системой, с помощью которой можно управлять их работой. Для этого нужны лишь ноутбук и специальная программа.

[Дэнни Беттей, исследователь]:

«За последние полгода мы оборудовали примерно 30 000 уличных фонарей по всей Канберре».

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В тёмное время суток есть часы, когда в некоторых районах мало машин и прохожих. Именно там исследователи приглушают освещение, и фонари светят в два раза тусклее. Это длится с 11 вечера и до 5 утра.

[Брэд Такер, астроном]:

«Если освещение на 10% тусклее, то небо становится примерно на 5% темнее. Приглушив свет до 50%, увидим, что небо стало темнее на 25%».

Учёные объясняют: чем темнее небо, тем лучше видно звёзды.

[Брэд Такер, астроном]:

«Мы увидим больше звёзд. Заметим, что тусклые звёзды станут немного ярче. А яркие будут ещё ярче. Также появятся некоторые звёзды, которых раньше было не видно».

Этот эксперимент с уличным освещением – первый в Австралии. Сейчас в Канберре интеллектуальной системой освещения оборудована треть уличных фонарей.

Ночная темнота также важна для всех животных, и, конечно, очень нужна людям. В темноте вырабатывается мелатонин, который ещё называют «гормоном сна». Он обладает антиоксидантным и антистрессовым действием.

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