Сотни мигрантов из Марокко вплавь добираются до испанской Сеуты

Сотни мигрантов воспользовались густым туманом, чтобы вплавь добраться до испанского полуэксклава Сеута из соседнего Марокко. Многих полиция перехватила на пляже Эль-Тарахаль или рядом с ним. При этом мигранты старались смешаться с отдыхающими.

В середине августа искатели лучшей жизни с новой силой начали осаждать испанскую границу, пытаясь пересечь её по суше и вплавь. Полиция ежедневно задерживала примерно по 700 человек. А 25 августа желающих проникнуть в Сеуту оказалось полторы тысячи. При этом неизвестному числу мигрантов удалось пересечь границу незамеченными. Полицейские их не нашли.

Как сообщают испанские власти, всех задержанных граждан Марокко сразу отправляют обратно. Исключение – несовершеннолетние или люди, просящие убежища по веским причинам. Мигрантов других национальностей помещают в специальные центры и через несколько дней после оформления документов отпускают.

Два испанских полуэксклава Сеута и Мелилья находятся в Северной Африке. Они давно стали целью для нелегальных мигрантов, которые хотят перебраться в Европу. При этом в вопросе защиты границ от нарушителей Испания полагается на правительство Марокко.

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Когда в 2021 году между двумя странами произошла дипломатическая размолвка, тысячи марокканцев хлынули в Сеуту. Позже отношения наладились.

Однако в этом году Сеута вновь оказалась под давлением. С января по август сюда прибыло более 1620 мигрантов. Это на тысячу больше, чем за тот же период прошлого года. Для небольшого полуксклава площадью 18,5 квадратных километров это большая нагрузка.

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