Редкие предметы, принадлежавшие знаменитостям из мира музыки и кино, выставят на торги в Нью-Йорке. Их проведёт..

Вещи Элвиса Пресли, Майкла Джексона и других выставят на аукцион

Редкие предметы, принадлежавшие знаменитостям из мира музыки и кино, выставят на торги в Нью-Йорке. Их проведёт аукционный дом Kruse GWS Auctions.

В числе топ-лотов два золотых кольца Элвиса Пресли. За них рассчитывают выручить от 35 до 60 тысяч долларов.

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[Бриджит Крузе, аукционист]:«В украшениях Элвиса интересно то, что они по-прежнему входят в число самых надёжных активов на планете. В последнее десятилетие мы видели, как кто-то покупает украшение за 25 или 50 тысяч долларов, а через год его стоимость удваивается».

Помимо колец, с молотка уйдут микрофон и часы короля рок-н-ролла, а также его флакон с таблетками, выпущенными в 77-м, когда Пресли умер.

На торги также выставят письмо Брайана Уилсона – одного из основателей американской рок-группы The Beach Boys. Лот оценивают в 10 000 долларов.

[Бриджит Крузе, аукционист]:«Поклонники вряд ли знали о существовании этого письма. Также мы раньше не видели фотографий всех музыкантов из Beach Boys. Фото сделаны в 60-х и 70-х годах».

В числе лотов вещи американской певицы Алии, погибшей в авиакатастрофе, а также наследницы кофейной компании Эбигейл Фолджер. Она стала жертвой убийц.

[Бриджит Крузе, аукционист]:«Мы как бы замечаем, что во всё этом есть элемент трагедии. Знаменитости слишком рано нас покидают».

Всего на аукцион выставят примерно 400 лотов, включая вещи Майкла Джексона, «Битлз», Бритни Спирс, Мишель Пфайффер и других знаменитостей.

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