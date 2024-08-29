Туризм, рыболовство и транспорт Румынии под угрозой. Из-за экстремальной жары этим летом уровень воды в Дунае..

Суда на мели, улова нет: Дунай в Румынии обмелел из-за экстремальной жары

Туризм, рыболовство и транспорт Румынии под угрозой. Из-за экстремальной жары этим летом уровень воды в Дунае опустился до рекордно низкого. В итоге на юге страны многие суда сели на мель.

Капитан застрявшего круизного лайнера говорит, что в некоторых участках Дуная глубина реки составляет всего несколько метров.

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[Золтан Пажицкий, капитан судна]:«Иногда судно застревает в песке, и мы не можем сдвинуть его с места. Часто под судном всего 20-30 сантиметров. Ходить по реке сложно».

В этом районе Дунай служит границей между Румынией и Болгарией. Водители грузовиков жалуются, что не могут переправиться на другую сторону. Они вынуждены ждать в очередях многие часы.

[водитель]:«Мы приехали сюда в полдень и стоим здесь уже восемь часов, но сегодня парома нет. Надеемся, что завтра мы переправимся в Болгарию».

А рыбаки говорят, что из-за жары нет улова.

[рыбак]:«Рыбы почти нет, потому что уровень воды очень низкий. Если я закидываю удочку, то ловлю только траву. Мы здесь уже два часа, и я не поймал абсолютно ничего».

Румыния, как и другие страны Южной Европы, в этом сезоне пережила многочисленные волны экстремальной жары. Температура воздуха нередко превышала 40 градусов по Цельсию.

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