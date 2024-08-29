Суда на мели, улова нет: Дунай в Румынии обмелел из-за экстремальной жары

Туризм, рыболовство и транспорт Румынии под угрозой. Из-за экстремальной жары этим летом уровень воды в Дунае..
Дата загрузки: 2024-08-29
Капитан застрявшего круизного лайнера говорит, что в некоторых участках Дуная глубина реки составляет всего несколько метров.[Золтан Пажицкий, капитан судна]:
«Иногда судно застревает в песке, и мы не можем сдвинуть его с места. Часто под судном всего 20-30 сантиметров. Ходить по реке сложно».
В этом районе Дунай служит границей между Румынией и Болгарией. Водители грузовиков жалуются, что не могут переправиться на другую сторону. Они вынуждены ждать в очередях многие часы.[водитель]:
«Мы приехали сюда в полдень и стоим здесь уже восемь часов, но сегодня парома нет. Надеемся, что завтра мы переправимся в Болгарию».
А рыбаки говорят, что из-за жары нет улова.[рыбак]:
«Рыбы почти нет, потому что уровень воды очень низкий. Если я закидываю удочку, то ловлю только траву. Мы здесь уже два часа, и я не поймал абсолютно ничего».
Румыния, как и другие страны Южной Европы, в этом сезоне пережила многочисленные волны экстремальной жары. Температура воздуха нередко превышала 40 градусов по Цельсию.
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