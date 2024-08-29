LEGO откажется от нефти в производстве своих кубиков

Компания-производитель игрушек LEGO объявила, что откажется от ископаемого топлива в производстве своих фирменных кирпичиков. Вместо нефти..
Дата загрузки: 2024-08-29
[Аннетт Стубе, представительница LEGO]:
«В 2015 году LEGO взяла на себя первое обязательство по этому вопросу и с тех пор протестировала более 600 различных материалов. Некоторые из них подошли, некоторые – нет. Мы убираем первичное ископаемое топливо из смеси наших материалов и всё больше используем экологичные материалы, пригодные к переработке, материалы на биологической основе».
Lego ежегодно продаёт миллиарды пластиковых кирпичиков. Компания стремится постепенно снижать содержание нефти в своей продукции. При этом сертифицированная возобновляемая смола стоит на 70% дороже.
Генеральный директор LEGO Нильс Кристиансен уже заявил, что переход значительно увеличит стоимость производства.
Ожидается, что компании будут поставлять LEGO пластик, созданный с использованием биоотходов пищевой промышленности. То есть масла или жира.
[Аннетт Стубе, представительница LEGO]:
«Это очень сложно, потому что наши стандарты для кубиков – чрезвычайно высокие. Кубики должны быть безопасными для детей, а также долговечными, чтобы те, которые мы выпустили 60 лет назад, были такими же, как и произведённые сегодня. Было довольно сложно найти правильное сочетание».
Рынок возобновляемого пластика всё ещё находится в зачаточном состоянии. Одна из причин в том, что одноразовый пластик по-прежнему в два или три раза дешевле его экологически чистых вариантов.
Согласно данным экологов, около 90% всего пластика в мире производят из первичного ископаемого топлива.
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