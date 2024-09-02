Сражение огненными шарами устроили в Сальвадоре

Словно горящая лава потекла по улицам городка Нехапа в Сальвадоре. Здесь разгорелся настоящий бой огненными шарами...

Словно горящая лава потекла по улицам городка Нехапа в Сальвадоре. Здесь разгорелся настоящий бой огненными шарами. Так местные жители вспоминают о мощном извержении вулкана Эль-Плайон, которое произошло в 1658 году.

В то время рядом с ним стояла деревня, и людям пришлось переселиться подальше. Впрочем, они восприняли это как хороший знак. Местная легенда гласит, что на самом деле на горе сражался с дьяволом святой Иероним.

Дальше рассказ звучит по-разному. Одни говорят, что дьявол бросал огненные шары в святого. Другие утверждают, что наоборот. Одно бесспорно – победил святой.

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А почти сто лет назад жители Нехапы начали проводить фестиваль в честь этого события. Он привлекает туристов из разных стран.

[турист из Ирландии]:

«Очень интересно. Я из Ирландии. У нас такое происходит во время беспорядков. А здесь и опасно, и весело».

К празднику подготавливают полторы тысячи тряпичных шаров, смоченных в бензине. Участники битвы увлажняют одежду, а на руки надевают перчатки. Хотя эта забава опасная, но серьёзных ожогов ни у кого ещё не было.

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