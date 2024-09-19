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Телесериал «Сёгун» привлекает туристов в токийский самурайский центр

Телесериал «Сёгун» привлекает туристов в токийский самурайский центр

Всё больше туристов приезжают в зал для тренировок в центре Токио, чтобы научиться основам владения японским..

Дата загрузки: 2024-09-19

Телесериал «Сёгун» привлекает туристов в токийский самурайский центр

Всё больше туристов приезжают в зал для тренировок в центре Токио, чтобы научиться основам владения японским самурайским мечом. Популярность такого занятия резко возросла после того, как драматический телесериал «Сёгун» получил рекордные 18 премий «Эмми».

[Доминик ле Нобль, студентка из Нидерландов]:
«Они этого полностью заслуживают. Сериал действительно хорошо сделан, актёрская игра очень естественная».

Занятия проходят в подземном зале додзё под названием «Театр самураев в Токио». Здесь можно попрактиковаться в разрезании плетёных тростниковых циновок настоящим японским мечом.

[Боб Фермтатен, турист из Нидерландов]:
«Ты чувствуешь вес меча и ощущаешь, каково это – держать меч и рубить противника».

Действие исторической драмы «Сёгун» происходит в императорской Японии. Сериал получил награду в категории «Лучший драматический телесериал». Также премии выдали исполнителям главных ролей – Хироюке Санаде и Анне Савай.

[Гэнсэй Камидэ, японский мастер боя на мечах]:
«Как поклонник Хироюки Санады я очень счастлив. Благодаря ему древняя культура Японии сегодня оживает, и я рад, что люди во всем мире узнают о её истоках».

[Казуко Мицуи, владелица додзё]:
«С прошлого года клиентов у нас стало в полтора-два раза больше. Я чувствую, что на это немного повлиял «Сёгун»».

В японской истории сёгунами называли высокопоставленных военных, которые обладали реальной властью и управляли страной.
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