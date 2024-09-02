Норвежская принцесса вышла замуж за шамана

Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за своего давнего партнёра, американского самопровозглашённого шамана Дурека Верретта. Свадьба состоялась в субботу в живописном городе Гейрангер на западе Норвегии.

Церемония и остальные мероприятия продолжались три дня и были закрытыми. Пару смогли увидеть только несколько десятков человек, которые собрались непосредственно у места проведения торжеств. Также на мероприятия допустили только несколько СМИ.

Зато там присутствовали король и королева Норвегии, другие монаршие особы Норвегии и соседней Швеции, а также друзья пары и разные знаменитости.

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[Сара Калберсон, принцесса из Сьерра-Леоне]:

«Чудесно. Принцесса Марта Луиза – моя хорошая подруга, и я очень взволнована. Мы все вместе много танцевали, но мало говорили. Это было так весело и волшебно».

52-летняя Марта Луиза – четвёртая в очереди на норвежский престол. О своих отношениях с 49-летним Верреттом из Калифорнии она объявила в 2019 году.

А в 2022 году она сложила с себя официальные королевские обязанности, чтобы иметь возможность более свободно заниматься собственным бизнесом. Она также заявила, что не будет использовать свой титул принцессы в коммерческих целях.

Впрочем, критики всё равно обвиняют её в том, что она связывает свою коммерческую деятельность с королевским статусом.

Первый брак Марты Луизы с норвежским писателем Ари Беном, от которого она родила трёх дочерей, закончился разводом в 2017 году.

Новый избранник принцессы станет частью расширенной монаршей семьи страны, но не присоединится к королевскому дому Норвегии, в который входят только монарх и два его ближайших преемника с супругами. То есть титул принца он не получит.

Считается, что новая связь принцессы вызвала не только споры в обществе, но и разногласия внутри королевской семьи Норвегии.

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