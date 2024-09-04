В США на лидеров ХАМАС завели уголовные дела за их роль в планировании и совершении смертоносного..

В США на лидеров ХАМАС завели уголовные дела за их роль в планировании и совершении смертоносного нападения на Израиль 7 октября.

Один из тех, кто оказался в списке, – Яхья Синвар, лидер организации ХАМАС и один из основателей её военного крыла. Согласно пунктам обвинения, его и, по меньшей мере, ещё пятерых подозревают в организации нападения 7 октября, в результате которого погибло 1200 человек, в том числе более 40 американцев.

В своём заявлении генеральный прокурор Меррик Гарланд отметил, что ответчики получали военную и финансовую поддержку от Ирана, а также руководствовались целью уничтожить Государство Израиль и убить мирных жителей.

При этом трое из ответчиков уже умерли. Среди живых – Синвар, который, как полагают, скрывается в Газе, Халед Машаль, который находится в Дохе и возглавляет зарубежный офис группировки, а также Али Барака – высокопоставленный чиновник ХАМАС, работающий в Ливане.

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Среди погибших обвиняемых – бывший лидер ХАМАС Исмаил Хания, который, по словам группировки, был убит в июле в Тегеране, глава военного крыла Мохаммед Дейф, которого Израиль ликвидировал в результате авиаудара в июле, а также Марван Исса – заместитель военного командира, которого Израиль ликвидировал в результате ракетного удара в марте.

В смерти Исмаила Хании Иран также обвинил Израиль. Однако израильские официальные лица не взяли на себя ответственность за его гибель.

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