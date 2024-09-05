Это фрагмент огромного метеорита, который был размером с мотоцикл. Так его описывают южноафриканские учёные. Камень в..

Девочка из ЮАР нашла метеорит сразу после его падения

Это фрагмент огромного метеорита, который был размером с мотоцикл. Так его описывают южноафриканские учёные.

Камень в августе обнаружила девятилетняя девочка в ​​Восточной Капской провинции страны.

Исследователи говорят, что 25 августа жители этой, а также Западной Капской провинции видели в небе яркую сине-бело-оранжевую полосу света. За ней последовали взрыв и вибрация.

Редкий фрагмент метеорита – чёрный и блестящий снаружи со светло-серой внутренней частью – весит менее 90 граммов. Его диаметр составляет менее 5 сантиметров.

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Профессор геологических наук Роджер Гибсон объясняет, как этот фрагмент отделился от более крупного метеорита, или «тела».

[Роджер Гибсон, профессор геологических наук]:«Тело на гиперскорости сталкивается со всё большим трением, поэтому начинает вибрировать, в нём начинает нарастать напряжение. И если в теле есть уже существующие или новые трещины, они могут увеличиться. В итоге происходит взрыв».

Элиз обнаружила фрагмент, когда играла в саду у бабушки и дедушки.

[Элиз, обнаружившая фрагмент метеорита]:«Звук был как гром, потом я увидела, как с неба падает камень, и когда я пошла его поднять, он всё ещё был тёплым… А потом пришла мама, поискала в Интернете и сказала, что это может быть метеорит».

По словам девочки, температуру камня можно было сравнить с чашкой только что заваренного чая.

Между тем, учёные отмечают, что найденный метеорит относится к редкому ахондритовому типу.

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