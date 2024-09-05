Девочка из ЮАР нашла метеорит сразу после его падения

Это фрагмент огромного метеорита, который был размером с мотоцикл. Так его описывают южноафриканские учёные. Камень в..
Дата загрузки: 2024-09-05
Камень в августе обнаружила девятилетняя девочка в Восточной Капской провинции страны.
Исследователи говорят, что 25 августа жители этой, а также Западной Капской провинции видели в небе яркую сине-бело-оранжевую полосу света. За ней последовали взрыв и вибрация.
Редкий фрагмент метеорита – чёрный и блестящий снаружи со светло-серой внутренней частью – весит менее 90 граммов. Его диаметр составляет менее 5 сантиметров.
Профессор геологических наук Роджер Гибсон объясняет, как этот фрагмент отделился от более крупного метеорита, или «тела».[Роджер Гибсон, профессор геологических наук]:
«Тело на гиперскорости сталкивается со всё большим трением, поэтому начинает вибрировать, в нём начинает нарастать напряжение. И если в теле есть уже существующие или новые трещины, они могут увеличиться. В итоге происходит взрыв».
Элиз обнаружила фрагмент, когда играла в саду у бабушки и дедушки.[Элиз, обнаружившая фрагмент метеорита]:
«Звук был как гром, потом я увидела, как с неба падает камень, и когда я пошла его поднять, он всё ещё был тёплым… А потом пришла мама, поискала в Интернете и сказала, что это может быть метеорит».
По словам девочки, температуру камня можно было сравнить с чашкой только что заваренного чая.
Между тем, учёные отмечают, что найденный метеорит относится к редкому ахондритовому типу.
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