Крышки от бутылок, упаковка, посуда и старые игрушки – всё это могло бы оказаться в мусорном..

В мастерской на Тайване учат делать солнцезащитные очки из отходов

[Артур Хуан, основатель компании Miniwiz]:

«На «Мусорной кухне» в течение нескольких минут можно увидеть этот процесс и понаблюдать, как можно обойтись без загрязнения (природы). Можно создать что-то ценное своими руками».

Крышки от бутылок, упаковка, посуда и старые игрушки – всё это могло бы оказаться в мусорном баке, но сейчас получит вторую жизнь. В этой мастерской в Тайбэе всех желающих учат создавать новые изделия из отходов и ненужных вещей. И название у мастерской соответствующее – «Мусорная кухня».

Сейчас гости мастерской учатся делать оправу солнцезащитных очков. Пластик и другие отходы измельчают, потом отправляют в плавильную машину, а затем в формовочную.

По словам владельца мастерской, некоторые считают, что переработка отходов – сложный процесс, который требует больших затрат энергии. На «Мусорной кухне» показывают, что это не так.

[Артур Хуан, основатель компании Miniwiz]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ученицы потратили на изготовление очков два часа. Говорят, что опыт полезный.

[гостья мастерской]:

«У меня двое детей, мне нужно думать об их будущем. Если выбрасывать мусор, не задумываясь, то позже проявится проблема. Поэтому если каждый попробует сделать всё возможное, чтобы использовать меньше пластика, это будет иметь большое значение». [гостья мастерской]:

«Я раньше не думала о переработке отходов и о том, чтобы что-то из них делать. Думаю, моя дочь обрадуется, узнав, что её игрушку использовали повторно».

В прошлом году на Тайване было рекордно много отходов – более одиннадцати с половиной миллионов тонн. Более шести миллионов тонн были пригодны для переработки.

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