Загрязнение и волна жары делают реки Белграда зелёными

Река Сава в Белграде, столице Сербии, окрасилась в ярко-зелёный цвет. Причиной стало то, что из-за продолжительной..

Река Сава в Белграде, столице Сербии, окрасилась в ярко-зелёный цвет. Причиной стало то, что из-за продолжительной жары и минимального количества осадков на поверхности воды образовался толстый слой водорослей.

Профессор гидрологии Гордана Симич говорит, что высокая температура воды и снижение уровня кислорода наносят вред водной флоре и фауне.

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[Гордана Симич, профессор гидрологии]:«В течение нескольких месяцев было недостаточно осадков, или, другими словами, дождя не было вообще. Даже когда немного шёл дождь, его было недостаточно, и это катастрофа для водных путей».

Она также говорит, что от засухи страдает и городское озеленение.

[Гордана Субаков Симич, профессор гидрологии]:«Все неорошаемые растения в городе засохли и погибли. Нас ждёт масштабная вырубка. Только в одном Ботаническом саду деревья потрескались из-за засухи. Такого никогда раньше не было».

Редактор журнала «Рыболов» Владимир Стакич говорит, что этим летом наблюдалась рекордная продолжительность волн тепла.

[Владимир Стакич, редактор журнала «Рыболов»]:«В этом году (цветение водорослей) особенно заметно, потому что это было лето с самым большим количеством жарких дней в истории нашей метеорологии. Я думаю, что к началу сентября таких дней было более 40, и (волна тепла) всё ещё продолжается. Это дни с дневной температурой более 30 градусов».

По его словам, ухудшают ситуацию сточные воды, поскольку питательные вещества в них усиливают цветение зелёных водорослей.

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