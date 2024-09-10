fb pixel
Телеканал NTD

Известный археолог требует вернуть Египту бюст Нефертити

Известный археолог требует вернуть Египту бюст Нефертити

В Египте потребовали вернуть в страну бюст Нефертити. Известный египетский археолог и бывший министр страны по..

Дата загрузки: 2024-09-10

Известный археолог требует вернуть Египту бюст Нефертити
В Египте потребовали вернуть в страну бюст Нефертити. Известный египетский археолог и бывший министр страны по делам древностей Захи Хавасс подал петицию с соответствующим призывом.

Сейчас бюст знаменитой царицы хранится в Новом музее в Берлине.

[Захи Хавасс, египетский археолог]:
«Сегодня мы объявляем, что национальный комитет Египта просит вернуть бюст Нефертити, и вот письмо».

Хавасс утверждает, что артефакт был незаконно вывезен из Египта после его обнаружения в 1912 году.

Знаменитый расписной известняковый бюст Нефертити обнаружила в Телль-эль-Амарне примерно в 300 километрах к югу от Каира немецкая археологическая экспедиция. На следующий год она отправила его в Берлин.

Нефертити была женой фараона Эхнатона из 18-й династии, правившего примерно до 1335 года до н. э. А город Амарна какое-то время был его столицей.

В рамках новой кампании археолог также требует вернуть Египту розеттский камень и Дендерский зодиак, которые хранятся в Великобритании и во французском Лувре соответственно.

При этом Хавасс подчёркивает, что не призывает к репатриации артефактов, вывезенных из Египта законным путем.

Представители Нового музея в Берлине пока петицию никак не прокомментировали.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...