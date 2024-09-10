В Южной Калифорнии борются с масштабным лесным пожаром

Более 1700 пожарных пытаются сдержать масштабный лесной пожар в Южной Калифорнии. Он получил название Line. Пока..
Дата загрузки: 2024-09-10
Более 1700 пожарных пытаются сдержать масштабный лесной пожар в Южной Калифорнии. Он получил название Line. Пока локализовать его удалось лишь на 3%.
Пожарным приходится работать в условиях сильной жары и на пересеченной местности.
[Арнольд Менхивар, пожарная служба Редондо-Бич]:
«В выходные над зоной пожара были грозы, но они создали порывы ветра, которые разносят угли и способствуют разрастанию огня».
Пожар распространился почти на 10 000 гектаров в округе Сан-Бернардино. Многие районы эвакуируются.
Впрочем, ущерба жилым домам пока удаётся избежать.
Пожарные службы работали круглосуточно, чтобы очистить территории от сухой растительности вокруг нескольких домов на склоне холма в городе Раннинг-Спрингс.
[Арнольд Менхивар, пожарная служба Редондо-Бич]:
«Что касается ущерба домам, нам очень повезло. Пожарные провели активную работу по тушению пожаров. Большую поддержку с воздуха оказали наши вертолеты и дирижабли. Ни один дом не был поврежден или разрушен, что очень хорошо».
Причина пожара расследуется. Однако очевидно, что быстрому распространению огня способствует нынешнее очень жаркое и продолжительное лето. Растительность в Калифорнии сейчас намного суше, чем обычно.
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