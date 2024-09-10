Модный дом Carolina Herrera представил новую коллекцию на NYFW

Его величество – чёрный, а также белый. Модный дом Carolina Herrera ограничил свою весеннюю коллекцию 2025..

Его величество – чёрный, а также белый. Модный дом Carolina Herrera ограничил свою весеннюю коллекцию 2025 года всего четырьмя основными цветами. После чёрно-белой части на подиум врываются нежно-малиновый и ярко-жёлтый.

Показ Carolina Herrera проходит в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Несомненно, здесь царствует монохром. Но также мелькают классическая гусиная лапка, горох и цветочные принты. В волосах моделей – жёлтые розы.

[Уэс Гордон, креативный директор бренда]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В этом сезоне я нашёл себя в погоне за «вау». Если слишком много шума, то «вау» не услышишь. В процессе примерки я убирал лишнее, добирался до этой архитектурной, структурно чистой сердцевины, которая по-прежнему оставалась суперженственной. Я не хотел, чтобы одежда была слишком вычурной. Я хотел, чтобы вещи ошеломляли».

Всего модный дом представил 62 образа – как вечерних, так и повседневных.

[Уэс Гордон, креативный директор бренда]:

«У нас было несколько интересных решений с рукавами. Например, в одном из моих любимых образов: это юбка-карандаш с аппликацией и с чёрным драпированным верхом с большой розой на одном плече. Это детище невероятных людей, с которыми я работаю в нашем ателье. Они драпировали это вручную и создали розу из ткани».

В целом в рамках этой Недели моды в Нью-Йорке прошло почти 60 показов. Завершается она 11 сентября.

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