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Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18

Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18

Не менее 18 человек стали жертвами наводнений в Марокко. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести...

Дата загрузки: 2024-09-11

Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18

Не менее 18 человек стали жертвами наводнений в Марокко. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести.

Среди погибших – три иностранца. Это граждане Испании, Канады и Перу. Такие данные приводят власти.

Бедствие в обычно засушливых горных и пустынных регионах этой североафриканской страны вызвали проливные дожди. В некоторых районах за два дня выпало больше, чем обычно выпадает здесь за полгода.

Пострадали южные провинции. Затоплено много деревень. В том числе пострадали несколько районов, которые год назад пережили смертоносное землетрясение.

Наводнения разрушили 56 домов и повредили 110 дорог, а также повредили электро- и водоснабжение и телефонные сети. Люди перебираются на возвышенности.

Представитель Министерства внутренних дел Марокко заявил, что правительство работает над восстановлением коммуникаций и доступа к затопленным регионам в «исключительной ситуации», и призвал людей проявлять осторожность.
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