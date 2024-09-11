Убийца угандийской марафонки сам погиб после покушения

На этой тренировочной базе в городе Итен тренируются кенийские бегуны и бегуньи. И они выражают радость..

На этой тренировочной базе в городе Итен тренируются кенийские бегуны и бегуньи. И они выражают радость в связи с гибелью мужчины, которого обвиняют в смертельном поджоге угандийской бегуньи-марафонки Ребекки Чептегеи.

[кенийская бегунья]:

«Я думаю, большинство людей теперь счастливы, что этот джентльмен скончался».

Чептегеи участвовала в Олимпиаде в Париже. У неё был дом в Кении. Она умерла 5 сентября в кенийской больнице через четыре дня после нападения.

Бывший молодой человек 33-летней спортсменки Диксон Ндима Марангач облил её бензином и поджёг.

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В больнице сообщили, что он сам также скончался от ожогов, полученных во время нападения.

[кенийская бегунья]:

«Возможно, если бы он был жив и предстал перед судом, для жертвы не было бы справедливости. Возможно, он собрал бы деньги и освободился из-под ареста, а в конечном итоге – и из тюрьмы».

Инцидент привлёк внимание к проблемам домашнего насилия в Кении. По данным правительства, почти 34% девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет подвергаются физическому насилию.

Чептегей стала третьей элитной спортсменкой, убитой в стране с октября 2021 года.

В Кении многие международные бегуны тренируются в высокогорных районах. Правозащитные организации утверждают, что там женщины-спортсменки подвергаются высокому риску эксплуатации и насилия со стороны мужчин, которых привлекают их призовые деньги.

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