Почему страховая компания поощряет сотрудников брать в офис своих собак

Когда Шани пора на работу, ей не нужно прощаться со своей Эсси – женщина может просто..
Дата загрузки: 2024-09-11
Когда Шани пора на работу, ей не нужно прощаться со своей Эсси – женщина может просто взять собаку с собой в офис.
Шани работает в страховой компании в тасманийском Хобарте. И уже много лет сюда можно приводить своих собак.
[Шани Хатчинсон, сотрудница компании RACT]:
«Все светятся, когда собака ходит по колл-центру, и можно протянуть руку и её потрепать. Это радует людей».
Сначала приводить собак можно было только по пятницам. Теперь – в любой день.
[Морган Лоулер, сотрудница компании RACT]:
«То, что моя лучшая подружка здесь со мной и не нужно бросать её дома, просто успокаивает и делает всех счастливыми».
[Кристи Стоун, сотрудница компании RACT]:
«Я здесь новичок. Люди приходят посмотреть на мою Какао, и я с ними знакомлюсь. Это здорово».
У собак здесь, как и у людей, есть идентификационные карточки. А ещё составляют список очередности посещений, чтобы избежать слишком большого одновременного количества животных на каждом этаже.
[Марк Мугнаиони, генеральный директор RACT]:
«Как работодатели мы действительно сосредоточены на благополучии и вовлечённости сотрудников, и мы просто увидели, что это отличная идея, и захотели посмотреть, что получится. И результат потрясающий».
[Генри Джеймс, сотрудник компании RACT]:
«У собак есть эта замечательная способность рушить барьеры. Польза для всех – и для меня, и для Билли».
А организация Companion Animal Network Australia вообще выступает за то, чтобы на рабочих местах было больше домашних животных – любых.
[Триш Эннис, организация Companion Animal Network]:
«Доказано, что это снижает стресс на рабочем месте и повышает производительность. Это удерживает персонал и приносит ему радость. Это создает прекрасное пространство для совместной работы».
[Даррил Уайт, менеджер по благополучию в RACT]:
«В нашем колл-центре бывают стрессовые ситуации, и мы видим, что собаки в офисе оказывают успокаивающее и умиротворяющее действие».
Впрочем, не всех домашних животных специалисты приветствуют на рабочих местах. Например, кролики нежелательны. Они могут перегрызть шнуры питания. Ну а в таких местах, как кухни или лаборатории, где есть химикаты, питомцы вовсе противопоказаны.
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