В Нигерии смыло зоопарк

В Нигерии в результате наводнения погибло большинство обитателей крупного зоопарка в городе Майдугури – столице северного..

В Нигерии в результате наводнения погибло большинство обитателей крупного зоопарка в городе Майдугури – столице северного штата Борно.

Зоологический сад Санда Кьярими расположен на 16 гектарах земли. Здесь жили в том числе такие крупные постояльцы, как львы, буйволы, крокодилы и страусы.

Некоторых животных унесло потоком на городские улицы. Среди них – смертельно опасные, такие как крокодилы и змеи. Зоопарк призывает местных жителей учесть это и быть осторожными.

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Как сообщают в зоопарке, в целом в результате наводнения погибло более 80% его обитателей.

Наводнения в Майдугури начались после того, как из-за дождей вышло из берегов местное водохранилище Алау.

Тысячи людей остались без крова.

[жительница Майдугури]:

«В 2 часа ночи я сказала мужу и детям, что нужно бежать, но они сказали, что вода нас не затронет. Но прежде чем мы успели опомниться, наш дом погрузился в воду. Мою комнату полностью затопило. У меня осталось лишь то, во что я одета».

Как сообщили в офисе президента Нигерии, в столице штата также пострадали почтовое отделение и больница. Глава страны призвал людей срочно эвакуироваться из наиболее пострадавших районов и обещает предоставить переселенцам помощь.

Напомним, наводнения на северо-востоке Нигерии в прошлом месяце унесли жизни около 50 человек. А в 2022 году в результате наводнений в этой стране погибло более 600 человек.

Нынешние наводнения также добавили сложностей жителям штата Борно, где последние 15 лет орудуют повстанцы.

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