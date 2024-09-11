В США состоялись первые и, возможно, последние теледебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом перед выборами..

«Это были мои лучшие дебаты»: Трамп пообщался с прессой после дебатов с Харрис

В США состоялись первые и, возможно, последние теледебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом перед выборами в ноябре.

Сразу после напряжённой дискуссии Трамп дал комментарий журналистам.

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[Дональд Трамп, бывший президент США]:«Всё, что я делаю, – это говорю правду. Я говорю правду, и я или теряю голоса или их получаю. Мне всё равно, но это были мои лучшие дебаты. Думаю, что они были очень хорошими. Я считаю, что она очень слаба во внешней политике и в вопросах границы».

Между тем, конгрессмены-демократы уже призывают теледебаты повторить.

[Крис Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут]:«Что ж, давайте устроим ещё одни дебаты. Камала Харрис хорошо держалась. Она слушала ответы Дональда Трампа и давала сокрушительные ответы. Явный вывод из сегодняшнего вечера заключается в том, что нам нужны ещё одни дебаты».

Первую часть дискуссии посвятили экономике. Харрис пообещала снизить стоимость жилья, помочь молодым семьям и малому бизнесу.

Трамп ответил, что демократы за четыре года разрушили экономику США, и что Харрис просто скопировала экономическую программу Джо Байдена.

Харрис неоднократно обвиняла Трампа во лжи и жалобах. Тот же назвал её марксисткой и худшим вице-президентом.

Во второй части речь шла о России и Украине. Трамп ещё раз заявил, что сможет прекратить конфликт и сделает это ещё до того, как вступит в должность в случае своей победы.

Харрис же назвала Владимира Путина диктатором и сказала, что тот «съест Трампа на обед».

Кандидаты также затронули темы абортов, миграции, войны Израиля с ХАМАС и другие.

Бывшему прокурору Камале Харрис 59 лет. Дональду Трампу – 78. За их дебатами следили десятки миллионов избирателей.

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